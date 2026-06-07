Det medeltida Skandinavien

I tio banbrytande studier presenterar arkeologer och historiker nya fakta och perspektiv på Skandinaviens sociala och ekonomiska medeltidshistoria. Författarna kartlägger bland annat folkräkningar, myntprägling, handel och resande i de tre medeltida kungadömena Danmark, Norge och Sverige.

Skribenterna använder nya infallsvinklar i komplexa ämnen som könsdynamik, arbets- och lönestrukturer och vikten av samiska nätverk, och exempelvis visas också hur medeltida byggverksamhet kan fungera som spegling av ekonomiskt och socialt välbefinnande.

De skandinaviska länderna studeras individuellt och tillsammans som en enhet i ett europeiskt sammanhang. Boken är ett bidrag till vidare forskning men utgör samtidigt fascinerande läsning för alla som är intresserade av medeltida historia, med fakta som sträcker sig från pestens verkningar till handel och ekonomi.

De medverkande författarna, alla verksamma som forskare vid nordiska lärosäten, är: Fredrik Charpentier Ljungqvist, Carsten Jahnke, Kenneth Jonsson, Anu Lahtinen, Olov Lund, Ole G. Moseng, Janken Myrdal, Dag Retsö, Marte Spangen och Mette Svart Kristiansen.

Fredrik Charpentier Ljungqvist, Olov Lund, Janken Myrdal & Dag Retsö (redaktörer):

Medieval Scandinavia. Contributions to social and economic history

Nordic Academic Press

Utkom 2026