Det medeltida Västmanland

Bokserien Det medeltida Sverige har nu nått landskapet Västmanland. Volym 9:1 behandlar landsbygdssocknarna i Åkerbo härad och bergslagsområdena Linde och Skinnskatteberg. Städerna Köping och Arboga publiceras i en kommande del.

Boken visar på medeltida bebyggelse från äldsta tid fram till omkring år 1570. Läs bland annat om Älholmen utanför Arboga – en sätesgård byggd av högfrälseätten Natt och Dag på 1400-talet – och om Grönö som tidvis ägts av domkyrkan i Västerås, men senare övertogs av Gustav Vasa som startade hästavel på gården. Att biskopen i Västerås hade egendomar i bergslagsområdet Skinnskatteberg och att gränsen mellan Västmanland, Närke och Södermanland före år 1550 drogs annorlunda är andra exempel ur innehållet.

Det medeltida Sverige är en vetenskaplig bokserie som kartlägger var medeltidens gårdar, städer, torp och godskomplex låg och vilka som ägde dem.

Annika Björklund:

Det medeltida Sverige 9:1. Västmanland. Åkerbo härad: landsbygden med Linde och Skinnskattebergs bergslag

Riksarkivet

Utkom 2025