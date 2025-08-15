Det sitter i väggarna satsar på kändisar

I den elfte säsongen av SVT:s Det sitter i väggarna åker byggnadsantikvarien Erika Åberg och antikexperten Rickard Thunér till sex hus som alla ägs av kändisar. Bingo Rimérs prästgård i Jämtland, Malin Berghagens kvarnbostad i Järvsö och Elisa Lindströms gård Båstebacken är bara några av hemmen som kommer att få sin historia berättad och bli antikvariskt hanterade.

För sju år sedan köpte fotografen Bingo Rimér en gammal prästgård i Revsundet i Jämtland. Hans mamma, Annika Rimér, är född i trakten och Bingo har tillbringat sin barndoms somrar där. I det första avsnittet av sex bjuds tittarna på ett mor-och-son-porträtt.

För två år sedan köpte Malin Berghagen och sambon Martin Charlton Vålsjö kvarn med tillhörande gård i Järvsö. Malin ville ha något eget i mamma Lill-Babs hemtrakter och gården har avlägsen släktkoppling. I det andra avsnittet tapetserar paret tillsammans med byggnadsantikvarien Erika Åberg i en sal med fantastiska takmålningar.

I Roseliuska bostaden, ett gammalt stenhus med märklig form mitt i centrala Stockholm, bor skådespelarna Julia Dufvenius och Christopher Wollter. I det tredje avsnittet visar det sig att huset har en överraskande koppling till Julia Dufvenius arbetsplats.

På Granholmen har den före detta höjdhopparen Kajsa Bergqvist sitt fritidshus. Hon är oerhört intresserad av historia och blir både förvånad och glad över de historier som Rickard Thunér kan berätta i det fjärde avsnittet.

Lite utanför Töreboda ligger den gamla gården Båstebacken som sångerskan Elisa Lindström håller på att renovera och flytta in i tillsammans med kärleken Gustav Lindqvist. I det femte avsnittet får paret veta att det finns spår av gården som leder ända tillbaka till 1200-talet.

För tio år sedan köpte programledaren Josefin Crafoord ett gammalt soldattorp mitt ute i skogen. Hon älskar sitt torp, men vet nästan ingenting om dess historia. I det sjätte och sista avsnittet hittar Rickard Thunér kopplingar till ett av Sveriges mest uppmärksammade mordfall.

Det sitter i väggarna kommer att sändas i SVT1 på söndagar klockan 20.00 med start den 24 augusti.

(2024-08-15)

Se även Ny säsong av Det sitter i väggarna (2024-09-06)