Dialogmöten om ett svenskt museikort

Museikortet, ett koncept som startade i Nederländerna, har spridit sig över Europa och nu är det Sveriges tur att analysera kortets potential. Sveriges Museer genomför en studie för att utreda vilka möjligheter och risker som finns med att införa ett svenskt museikort, samt undersöka vilka erfarenheter olika typer av museer i andra länder som valt att gå med i systemet har samlat på sig längs vägen.

Museiorganisationen bjuder nu in till dialog med dess medlemmar och övriga intresserade. Sveriges Museers generalsekreterare Gunnar Ardelius och Jaakko och Perttu Rytsölä, som genomför studien, besöker Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå under april och maj för att informera och samla in synpunkter.

Under träffarna blir det fördjupning kring bland annat internationella erfarenheter, lansering av ett interaktivt verktyg som gör det möjligt för varje enskilt museum att simulera hur ett museikort skulle påverka de egna besökssiffrorna och intäkterna, samt dialog och påverkan.

Förstudiens första etapp färdigställs i juni. Utifrån resultaten tar museibranschen sedan ett gemensamt beslut om en eventuell fortsättning och utformning av en specifik svensk modell. I budgetpropositionen för 2026 avsatte regeringen 3 miljoner kronor till Sveriges Museers förstudie kring ett nationellt museikort.

(2026-04-06)

