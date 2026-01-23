Digitaliseringen är ingen garanti för att historien bevaras

Föreställningen om internet som ett evigt minne är seglivad. När brev, fotografier och protokoll ersatts av databaser och molntjänster har många dragit slutsatsen att framtidens historiker kommer ha tillgång till mer material än någonsin. Allt finns ju där, bara ett klick bort.

Ändå är bilden mer komplicerad. Digitalisering handlar inte bara om att göra material tillgängligt i stunden, utan om långsiktigt bevarande. Format ändras, plattformar stängs och innehåll raderas eller skrivs över, ofta utan att någon reagerar.

För kulturarvssektorn innebär det ett skifte i riskbilden. Det analoga kunde brinna upp eller försvinna i arkivens glömska. Det digitala riskerar att lösas upp tyst, utan spår.

Den tekniska utvecklingens dolda baksida

Digitala tjänster byggs i dag för snabb användning, inte för arkivering. Det gäller sociala medier, interaktiva appar och andra dynamiska miljöer där innehållet förändras från minut till minut. Logiken är att nästa uppdatering alltid är viktigare än den förra.

I det sammanhanget blir det tydligt hur svårt det är att ens definiera vad som ska bevaras. Interaktiva miljöer där användare och algoritmer samspelar lämnar få fasta avtryck, och när tjänsterna försvinner försvinner också historien. Samma problematik syns i kommersiella plattformar som ständigt omformas, där till exempel guider till casinon på nätet uppdateras löpande i takt med nya regler, erbjudanden och tekniska lösningar. Innehållet är levande, men just därför svårt att frysa i tid.

För arkiv och museer skapar detta en gråzon. Vad är ett dokument, och när är det färdigt nog att sparas? Den frågan saknar fortfarande tydliga svar.

Flyktiga plattformar och onlinetjänster

Ett annat problem är omfattningen. Trots stora satsningar är bara en bråkdel av samlingarna digitaliserade, och ännu mindre är långsiktigt säkrade. Riksarkivet tillgängliggör visserligen fler än 65 miljoner digitala bildfiler, vilket framgår av Riksantikvarieämbetets sammanställning, men siffran säger lika mycket om hur mycket som återstår.

Dessutom finns juridiska hinder. Mycket material från 1900-talet omfattas av upphovsrätt, vilket begränsar både digitalisering och tillgänglighet. Resultatet blir luckor i berättelsen om det moderna Sverige, där vissa epoker och röster är svårare att nå än äldre, rättighetsfria källor.

Samtidigt skapas nytt källmaterial varje sekund. Om det inte fångas in tidigt riskerar det att gå förlorat innan någon ens hinner identifiera dess värde.

Institutionernas kamp mot klockan

Medvetenheten om problemen finns. Riksantikvarieämbetet har i sin nationella strategi pekat på behovet av samordning, maskinläsbarhet och kontinuerlig kompetensutveckling inom digitalt kulturarv. Utan gemensamma standarder riskerar varje satsning att bli ett isolerat projekt.

Men strategier tar tid att omsätta i praktiken. Mindre institutioner saknar ofta resurser för avancerad digital infrastruktur, och beroendet av tillfälliga projektmedel gör bevarandet sårbart. När pengarna tar slut stannar arbetet, även om materialen redan finns digitalt.

Här uppstår ett paradoxalt läge. Det som är digitaliserat upplevs som säkrat, trots att det i själva verket kan vara mer utsatt än ett arkiv i ett magasin.

En fråga om resurser och prioriteringar

Tillgänglighet är inte heller en självklar följd av digitalisering. Studier visar att digitala visningar av kulturarv sällan når en bred publik, något som belyses i en genomgång hos Svensk Historia. Användarnas förkunskaper och bakgrund påverkar hur materialet uppfattas och används.

Det väcker frågor om vem det digitala kulturarvet egentligen är till för. Om satsningarna främst når redan intresserade riskerar digitaliseringen att förstärka, snarare än minska, klyftor i kunskap och delaktighet.

I slutändan handlar bevarande inte bara om teknik. Det är en fråga om prioriteringar, långsiktighet och förståelsen för att digitalt material kräver ständig omsorg. Utan den insikten kan framtidens historiker mötas av tomma länkar där vår samtid borde ha funnits.