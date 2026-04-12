Dioramat – slaget vid Lützen 1632

Kulturen i Lund

28 mars 2026 – 3 september 2028

Utställningen Dioramat – slaget vid Lützen 1632 er en ögonblicksbild av ”ett av Europas värsta och mer betydelsefulla slag i äldre tid”. Med 3 600 tennfigurer ville konstnären Ove Rützou gestalta slagfältet vid tidpunkten när den svenske kungen föll från sin häst och dog. Dioramats storlek och mängd av figurer lyckas gestalta stridens kaotiska händelser på ett sätt ord och bilder inte kan återge.

Slaget vid Lützen i Tyskland räknas som en av de mest förödande striderna under trettioåriga kriget. Redan under sin samtid väckte det stor uppmärksamhet i Europa men kom under 1800-talet att åter uppmärksammas i Sverige och laddas med nationalromantisk symbolik.

Konstnären Ove Rützou (1881–1968) fascinerades av händelsen och skapade flera tusen handmålade tennfigurer. När tennfigurerna skänktes till Kulturen 1967 fick museet en unik möjlighet att visa krigets kraft och konsekvenser i miniatyr. Resultatet är ett detaljerat diorama som fångar kaoset och den mänskliga utsattheten i striden. Trots det stora antalet figurer visar dioramat bara omkring en tiondel av de människor som deltog i slaget.

Dioramat var för länge sedan utställt på Kulturen och ställs nu ut igen – efter önskemål från många som upplevde det som barn.