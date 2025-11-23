DNA kan berätta om stupade 1361 – och deras släkt i dag

Två tusen människor stupade vid slaget vid Visby 1361. Snart ska DNA från skeletten avslöja vilka de var – och kanske deras släktingar.

Forskningsprojektet leds av Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet, och han hoppas på svar på bland annat varifrån de kom och vilka sjukdomar de bar på.

I slaget vid Korsbetningen utanför Visby den 27 juli 1361 besegrade den danske kungen Valdemar Atterdags armé ett gotländskt bondeuppbåd.

(2025-11-23)