Dokumentation av Hässelby gav förtjänstmedalj
Riksantikvarieämbetet har beslutat att tilldela Henrik Henrikson förtjänstmedaljen 2025 för hans mångåriga och ovärderliga insats med hemsidan ”Mitt Hässelby”. Medaljen delas årligen ut till någon som gjort stora insatser inom kulturmiljövården.
Sedan 1999 har Henrik Henrikson dokumenterat och tillgängliggjort Hässelbys lokalhistoria med en noggrannhet och passion som saknar motstycke. Genom sitt engagemang har han skapat en digital skattkista där varje gata, boende och berättelse får sin plats och där kulturarvet bevaras för framtida generationer.
– Henrik har genom sina egna fotografier och insamlingar av bilder bidragit stort till att sprida kunskap om Hässelbys historia och kulturmiljöer. Det är ett mycket fint exempel på hur kulturarvet kan bevaras, användas och utvecklas, säger riksantikvarie Susanne Thedéen.
Valet av förtjänstmedaljör 2025 synliggör de många ideella insatser som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att stärka och förmedla kunskap om Sveriges kulturmiljöer och historia.
– När jag fick meddelandet så var det väldigt oväntat och hedrande, säger Henrik Henriksson.
Han lyfter även fram sin Facebook-sida med gamla bilder från Hässelby, dit människor skickar in bilder som annars bara samlas i byrålådor. Han engagemang för dokumentation av Hässelby väcktes tidigt.
– Jag växte upp och gick i skolan i Hässelby när allt var helt nybyggt. Jag fick en kamera och gick runt och fotade det som jag tyckte var gammalt då, säger Henrik Henriksson.
Motivering:
”Henrik Henrikson har sedan 1999, under 26 år, drivit och kontinuerligt uppdaterat hemsidan ”Mitt Hässelby” (https://www.hesselby.com/). Denna webbplats utgör en unik och omfattande kulturhistorisk dokumentation av framför allt förorten Hässelby i Stockholm, med detaljerad information om varje gata, dess boende och lokalhistoriska berättelser. Genom sitt långsiktiga arbete har Henrik Henrikson gjort kulturarvet tillgängligt för alla och bidragit till att stärka förståelsen för och värdet av lokalhistoria. Henrik Henrikson tilldelas därför Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2025.”
Tidigare pristagare
2024: Kent Vesterlund
2023: Gösta Tegner
2022: Aina Barnevik
2021: Krister Ljungberg
2020: Kristina Berglund
2019: Anna Björk och hennes elever
2018: Lena Nordesjö
2017: Gertrud Lyrung
2016: Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg
2015: Calle Eklund
2014: Gudrun Norstedt
2013: Hélio Ricardo Duarte
2012: Bengt Spade
2011: Göran Gudmundsson
2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget
2009: Kerstin och Egil Bergström
2008: Fredrik Blomgren
2007: Lena och Michael Michaëlsson
