Dokumentation av Hässelby gav förtjänstmedalj

Riksantikvarieämbetet har beslutat att tilldela Henrik Henrikson förtjänstmedaljen 2025 för hans mångåriga och ovärderliga insats med hemsidan ”Mitt Hässelby”. Medaljen delas årligen ut till någon som gjort stora insatser inom kulturmiljövården.

Sedan 1999 har Henrik Henrikson dokumenterat och tillgängliggjort Hässelbys lokalhistoria med en noggrannhet och passion som saknar motstycke. Genom sitt engagemang har han skapat en digital skattkista där varje gata, boende och berättelse får sin plats och där kulturarvet bevaras för framtida generationer.

– Henrik har genom sina egna fotografier och insamlingar av bilder bidragit stort till att sprida kunskap om Hässelbys historia och kulturmiljöer. Det är ett mycket fint exempel på hur kulturarvet kan bevaras, användas och utvecklas, säger riksantikvarie Susanne Thedéen.

Valet av förtjänstmedaljör 2025 synliggör de många ideella insatser som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att stärka och förmedla kunskap om Sveriges kulturmiljöer och historia.

– När jag fick meddelandet så var det väldigt oväntat och hedrande, säger Henrik Henriksson.

Han lyfter även fram sin Facebook-sida med gamla bilder från Hässelby, dit människor skickar in bilder som annars bara samlas i byrålådor. Han engagemang för dokumentation av Hässelby väcktes tidigt.

– Jag växte upp och gick i skolan i Hässelby när allt var helt nybyggt. Jag fick en kamera och gick runt och fotade det som jag tyckte var gammalt då, säger Henrik Henriksson.

Motivering:

”Henrik Henrikson har sedan 1999, under 26 år, drivit och kontinuerligt uppdaterat hemsidan ”Mitt Hässelby” (https://www.hesselby.com/). Denna webbplats utgör en unik och omfattande kulturhistorisk dokumentation av framför allt förorten Hässelby i Stockholm, med detaljerad information om varje gata, dess boende och lokalhistoriska berättelser. Genom sitt långsiktiga arbete har Henrik Henrikson gjort kulturarvet tillgängligt för alla och bidragit till att stärka förståelsen för och värdet av lokalhistoria. Henrik Henrikson tilldelas därför Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2025.”

Tidigare pristagare

2024: Kent Vesterlund

2023: Gösta Tegner

2022: Aina Barnevik

2021: Krister Ljungberg

2020: Kristina Berglund

2019: Anna Björk och hennes elever

2018: Lena Nordesjö

2017: Gertrud Lyrung

2016: Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg

2015: Calle Eklund

2014: Gudrun Norstedt

2013: Hélio Ricardo Duarte

2012: Bengt Spade

2011: Göran Gudmundsson

2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget

2009: Kerstin och Egil Bergström

2008: Fredrik Blomgren

2007: Lena och Michael Michaëlsson

(2025-11-23)