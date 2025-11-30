Dramadokumentär om Alfred Nobel på SVT

I december sänder SVT dramadokumentären Alfred Nobel – kärlek och dynamit som handlar om Alfred Nobels liv och hans nära relation med den österrikiska fredsaktivisten Bertha von Suttner. Genom deras brev och texter får tittarna komma dem och deras vänskap nära. En vänskap som kom att lägga grunden till ett av världens mest berömda pris – Nobels fredspris. Per Lasson (Jesse i Tunna blå linjen) spelar Alfred Nobel och den tyska skådespelaren Lili Winderlich spelar Bertha.

Alfred Nobel var en driven entreprenör som var med och byggde den moderna världen med sin uppfinning dynamit. Han var en risktagare med svart humor som älskade litteratur, men som också ständigt längtade efter kärlek och bekräftelse. Bertha von Suttner, en fattig österrikisk aristokrat, svarade på Alfreds platsannons efter en sekreterare. Hon var en passionerad kvinna, en hängiven pacifist och en beslutsam aktivist, som genom sina skrifter och fredskonferenser byggde den pacifistiska fredsrörelsen i Europa. Deras möte i Paris blev början på en djup relation som kom att förändra historien.

Alfred Nobel – kärlek och dynamit är en europeisk samproduktion mellan Sverige, Frankrike, Österrike och Norge med stöttning av Creative Europe och filmfonder. Originalidén är svensk och filmen bygger på Ingrid Carlbergs bok Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris.

”Det är en historisk film som samtidigt berör samtida teman: frågan om europeisk enhet, fred mellan nationer och avskräckande vapen som ett medel för att upprätthålla en internationell balans. Det är också en påminnelse om hur vi kan arbeta för mänsklighetens bästa – som Alfred Nobel själv skriver i sitt världsberömda testamente”, skriver SVT.

Den första delen av Alfred Nobel – kärlek och dynamit sänds i SVT1 den 3 december och den andra den 17 december.

