Drömlandet

Tekniska museet

Ny basutställning

Den 29 april 2026 öppnade Drömlandet som är Tekniska museets hittills största utställningssatsning. Besökarna följer berättelsen om Sveriges resa från fattigt jordbruksland till ett av världens mest innovativa samhällen. Genom tider av tekniska genombrott, visioner och framtidstro – men också om teknikens konsekvenser.

Med hundratals föremål i en storslagen scenografi och en audiovisuell installation fyller Drömlandet Tekniska museets Maskinhall med upplevelser från golv till tak. Här svävar ett Gripenplan högt ovanför ett skyddsrum. Bilar, turbiner och stora industrimaskiner blir skulpturala element tillsammans med ikoniska föremål som haft avgörande påverkan på vårt samhälle. Här finns kontrollpanelen från Sveriges första kärnkraftverk, Pirate Bay-servern som förändrade vårt sätt att lyssna på musik, och en dammsugare så stor att besökare kan åka rutschkana genom slangen.

Vid vissa tillfällen under dagen släcks rummet ned och besökarna omsluts av det audiovisuella verket Teknika & Neutika i regi av Try New Things och musik av Christian Gabel där bild, arkivmaterial och specialkomponerad musik vävs samman till berättelsen om det moderna Sveriges framväxt. I centrum pumpar den åtta meter höga ångmaskinen taktfast fram industrialismens rytm.

– Med Drömlandet får Stockholm ett museum om Sveriges senare historia i en tid när det behövs mer än någonsin. Vi berättar inte bara om de stora innovationerna, utan om sammanhanget – hur teknik, handel, idéer och öppenhet mot omvärlden har format det samhälle vi lever i i dag, säger museidirektören Peter Skogh.

Drömlandet berättar historien om människor, teknik, visioner och framtidstro som byggt Sverige – men också om de konsekvenser som följt med utvecklingen. Välstånd och frihet, men också klimatkris, energiberoende och geopolitiska spänningar. Utställningen följer Sveriges resa genom industrialisering, världskrig, folkhem, rekordår, kriser och globalisering – fram till dagens uppkopplade samhälle. Besökaren rör sig genom innovationslandet, datalandet och hälsolandet – men också genom oljelandet, avfallslandet och vapenlandet.

– Drömlandet handlar om människor. Om våra drömmar, drivkrafter och föreställningar om framtiden – och hur de har format det samhälle vi lever i idag. När man ser det blir det också tydligt att framtiden inte är given, utan något vi skapar tillsammans, säger Fanny S. Aupeix, kreativ direktör.

Drömlandet blir också en utgångspunkt för samtal om teknikens roll i samhället, där experter, entreprenörer och debattörer möts i museets programserie Samtal & Idé med ämnen som självoptimering, framtidsdrömmar och vapen, välfärd och vardag.

Utställningen bygger på ett omfattande forskningsarbete i samarbete med ett tjugotal forskare från olika discipliner och en förstudie skriven av teknikhistorikern Erik Isberg.