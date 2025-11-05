Elens historia i Sverige – Elektricitetens utveckling från 1870 till idag

När elektricitet först infördes i Sverige för belysning kunde ingen ha anat de enorma förändringarna som el skulle föra landet över, från påskyndandet av industrialiseringen till den eventuella digitaliseringen och dagens smarta teknologi.

På 1870-talet började vi se de första demonstrationerna av elektricitet med bland annat batteridrivna båglampor och dynamodrivna glödlampor. Det första svenska elektricitetsverket byggdes i 1884 (privatägt av Elektriska AB) men var till en början dyrt. Det var bara butiker och restauranger i de centrala stadsdelarna som började använda el. Det första statsägda elektricitetsverket, Brunkebergsverket, invigdes 8 år senare, i 1892.

Men elektrifieringen i Sverige började sätta fart ordentligt efter första världskriget. Belysning var det första problemet som elektriciteten löste, men snart kom fler uppfinningar som skulle komma att helt förändra svenskars liv. Eldrivna tvättmaskiner var en sådan viktig uppfinning som frigjorde tid och jobb hos hemmafruar – tvättmaskinen har ofta kallats för en feministisk revolution. Fler hushållsapparater, från dammsugare till kylskåp, fortsatte att underlätta hemarbete.

Men allt var inte perfekt. Kunskapen om den nya teknologin var begränsad, och el kunde ofta vara farligt. Många dog eller skadades när ledningar började dras i städerna och företag blev intresserade av att försöka använda den nya teknologin.

Förändringen hände så snabbt. På ett århundrade hade Sverige gått från ett helt strömlöst samhälle till totalt elberoende. Men utvecklingen slutade inte när elen hade nått alla – den hade precis satt igång.

De första källorna till produktionen av elektricitet i Sverige var turbiner drivna av strömmande vatten och turbiner drivna av kol- och oljedrivna ångmaskiner. Vattenkraft blev snart den viktigaste energikällan med större kraftstationer i Norrland. Även om kolkraft var en konkurrent till en början fick kolkraft allt mindre betydelse, särskilt när kärnkraftverk började byggas ut i Sverige på 1970-talet, efter andra världskriget.

I slutet av 1800-talet lyckades man framställa el genom vindkraftverk, men det skulle inte leda till mer storskalig elproduktion förrän långt senare – i 2007 överskred vinddriven elproduktion i Sverige över 1 TWh/år – jämfört med Sveriges totala elkonsumtionen av 145,9 TWh samma år

Även konceptet av solceller upptäcktes långt innan vi började se något större produktion. År 1839 skapades den första solcellen. Implementeringen har varit långsam och har först på senare tid blivit ett mer realistiskt alternativ när det gäller kostnad. I 2024 var 2,4 % av Sveriges elproduktion från solenergi.

Utvecklingen av datorer hade varit igång sedan länge – vad många anser vara den första riktiga datorn klarställdes 1947 – men det var i början av 1980-talet som vi började se en större efterfrågan av datorer för privatbruk. I 1984 kom internet till Sverige för första gången.

Och så föddes digitaliseringen, som skulle komma att representera den andra av de största skiftena vi har sett de senaste århundradena. Även om digitaliseringen satte igång ordentligt i början av 2010-talet är den fortfarande i full gång än idag.

När fler svenskar hade datorer och internet gick utvecklingen mycket snabbt. Alla möjliga tjänster, program och spel började programmeras av tidiga användare och delas på nätet med offentligheten.

Bettingbranschen är bara ett exempel på hur industrier har förändrats och förvandlats av digitaliseringen. Den första bettingsidan som lät spelare spela med riktiga pengar, Intertops, dök upp 1996. Sedan dess har online betting gått igenom en stor förändring till de eleganta sidor vi ser idag. Idag är bettingsidor utan svensk licens säkrare, smidigare och mobilvänliga.

Elförbrukningen i Sverige idag har fördubblats sedan 1970-talet, trots att apparater och belysning har blivit mycket effektivare. Detta beror både på användningen av el som värme och faktumet att vi numera lever i ett digitalt samhälle där internet, IT-system och datorer tillsammans drar en hel del el 24 timmar om dygnet. På de senaste åren är elfordon också en del av den ökningen.