När Ellen Key byggde sitt hem Villa Strand, med fri utsikt över Vättern, var det inte för att enbart uppföra ett hus med trädgård. På Strand förenades skönhet med funktion och nytta.

Louise Lindblom visar i boken hur huset inrymmer praktiska och finurliga lösningar och hur trädgården, förutom genom sin skönhet, bidrog till hushållet och middagar med allt från dåtida byggnadsarbetare till kulturelit. Här återges många recept på rätter under den tid som Strand växte fram. I boken finns också ett stort antal fotografier, såväl nytagna som historiska.

Huset skulle främja livet – i taket fick inga rätvinkliga hörn finnas där tankar kunde fastna. Trädgården planerades för att vara både vackert blommande och bidra med många olika grönsaker, frukter och bär till köket. I boken framgår vilka växter till trädgården Ellen Key intresserade sig särskilt för.

Men människorna, med alla samtal och idéer, var ändå det viktigaste. Key antecknade såväl maträtter som gäster vid både enklare bjudningar och prominenta middagar. Tidsandan framträder i de många recepten i boken, som hon antingen har skrivit eller kommenterat.

Louise Lindblom är filosofie magister i historia och arbetar som lärare parallellt med författandet. Hon ingår i Ellen Key International Research Network. Hon har tidigare gett ut Ellen Key & Selma Lagerlöf. Breven och De besvärliga – skyddshemmets vanartiga flickor samt skrivit artiklar till uppslagsverket Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon.

Louise Lindblom:

Från jord till bord. Ellen Keys hem, mat och trädgård

Blue Publishing

Utkom 2026