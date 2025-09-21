En biografi över Slas

Stig Claesson (1928–2008) var både europé och ursvensk. Han var tidig med att berätta om landsbygdens avfolkning och att naturen och dess invånare var något vi borde värna och inte hänsynslöst skövla. I romaner som Bönder, Västgötalagret och Vem älskar Yngve Frej började han skriva fram en historia om Sverige och dess folk som skulle följas av ett stort antal böcker där huvudtemat är landsbygdens förhållande till staden och vice versa.

Vem älskar Slas? är den första biografin över Stig Claesson. Han producerade 84 böcker, läste sagor i radio och TV, illustrerade ett hundratal böcker till andra författare samt gjorde tusentals teckningar, målningar och collage.

Vare sig han satt i stugan i Västergötland – stirrande ut i höstmörkret, funderande på världens ondska, vart alla flugor tagit vägen, bristerna i åldringsvården, gamla filmer med Errol Flynn – eller snurrade runt Nytorget, pilsk som en marskatt på någon han träffat på Posten, skriver han sitt liv. Samtidigt som han skrev allas våra liv.

Håkan Lahger är journalist och författare. Han har arbetat inom musikrörelsen, varit musikkritiker på Dagens Nyheter, drivit musiktidningen Schlager. Skrivit drygt ett dussin böcker, bland annat om Ulf Lundell, Thorsten Flinck, Christian Falk och gruppen Eldkvarn.

Håkan Lahger:

Vem älskar Slas? En biografi över Stig Claesson

Albert Bonniers Förlag

Utkom 2025