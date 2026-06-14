En bortglömd stenåldersboplats i forna Bråviken

I augusti 1999 fick Norrköpings stadsmuseum ett brev från Bonni Rehnqvist i Falkenberg. Hon frågade om museet var intresserat av en större fyndsamling från Källhagen utanför Norrköping. Samlingen visade sig bestå av drygt 720 föremål, bland annat ett hundratal stenyxor, från en 7 000 år gammal och helt okänd stenåldersboplats.

Föremålen samlades in för drygt hundra år sedan men har förblivit okända för forskningen. Först nu är föremålen räknade, vägda och satta i sitt arkeologiska sammanhang. Boken Källhagen. En bortglömd stenåldersboplats i forna Bråviken, Östergötland är också berättelsen om samlarna, den hittills okände amatörarkeologen Nils Rehnqvist och hans familj.

Om Nils Rehnqvist hade avslöjat Källhagens existens för de arkeologiska forskarna hade Norrköpings äldsta historia varit en annan. Det är sålunda dags att skriva en ny historia.

Tom Carlsson är filosofie doktor i arkeologi och författare till en rad böcker om Östergötlands äldsta forntid, däribland Hällristningar och hällristare. Östergötland under äldre bronsålder tillsammans med Theres Furuskog. Carlsson har varit verksam som arkeolog sedan 1992 med stenåldern som specialitet.

Tom Carlsson:

Källhagen. En bortglömd stenåldersboplats i forna Bråviken, Östergötland

Furuskog & Carlsson Förlag

Utkom 2026