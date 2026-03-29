En vägledning till byggnadsritningarna i Riksarkivet

Den statligt reglerade byggnadsverksamheten i Sverige har en lång tradition. Redan under 1700-talet fanns en stark strävan att knyta såväl det statliga fastighetsinnehavet som det statliga byggandet till centralmakten. Staten – eller Kronan – blev därmed också en av landets viktigaste byggherrar.

Denna verksamhet kom att avsätta ett rikt källmaterial, där byggnadsritningarna utgör en väsentlig del. Bland landets största samlingar och arkiv med byggnadsritningar från det statliga byggandet hör de som förvaras i Riksarkivet i Stockholm och Täby. Dessa ritningar är viktiga källor för att kunna beskriva och tolka en byggnads historia, vad den genomgått sedan den stod klar, vad som blivit verklighet eller bara stannat på papperet. De är också nödvändiga för att kunna genomföra rekonstruktioner och renoveringar, reparationer och ombyggnationer. Men att söka ritningar kan vara komplicerat, vilket bland annat har sin bakgrund i att de använts länge i förvaltningen och ofta förts över till andra arkivbildare än där de skapades.

Boken Staten och byggandet är i första hand en arkivguide som ska hjälpa forskaren att orientera sig i dessa ritningssamlingar och ritningsarkiv, förstå hur de är ordnade, var man kan hitta vad och vilka typer av ritningar som finns. Men boken är också en arkitekturhistoria, där ett urval statliga byggnader från olika tider beskrivs och analyseras utifrån ritningarna. Vidare ges en viss bekantskap med de viktigaste aktörerna inom det statliga byggandet liksom den militära och civila arkitekturutbildningen.

Fokus ligger på ritningsbestånden i Riksarkivet i Stockholm och Täby, men i slutet av boken ges i översiktlig form tips på arkiv och samlingar med arkitekturritningar som förvaras i Riksarkivets övriga verksamhetsorter liksom hos andra institutioner.

Bo Lundström är docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet och förste arkivarie i Riksarkivet, sektionen Krigsarkivet. Han disputerade med avhandlingen Officeren som arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet och har bland annat skrivit arkivguiden Med kartan i fokus. En vägledning till de civila och militära kartorna i Riksarkivet tillsammans med Maria Gussarsson Wijk och Mats Höglund.

Bo Lundström:

Staten och byggandet. En vägledning till de militära, profana och kyrkliga byggnadsritningarna i Riksarkivet

Riksarkivet

Utkom 2026