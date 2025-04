Erik Josephson – en svensk judisk arkitekt

Erik Josephson var ett känt namn under den svenska judiska guldålder som inföll vid förra sekelskiftet. Men han hamnade i otakt med tiden, när nationalromantiken bröt in under 1910-talet. Dessutom var Erik Josephson jämfört med de i dag största namnen i arkitekturhistorien mer lyhörd för beställarens behov och ambitioner – till och med när det resulterade i ett Loire-slott vid Stureplan i Stockholm.

Många storslagna byggnader har Erik Josephson som upphovsman. Han ritade det slottsliknande Grand Hôtel Saltsjöbaden liksom det första riktiga varuhuset i Stockholm – NK vid Stureplan – efter förebilder från det judiska Paris och Berlin. För det framväxande moderna bankväsendet ritade han både huvudkontoren, som Handelsbankens vid Kungsträdgården, och bankirernas exklusiva privatbostäder i Saltsjöbaden och Djursholm. Beställarna fanns alla inom den judiska kretsen i Stockholm.

Som en viktig del av det svenska moderniseringsprojektet ritade han dessutom flertalet av landets regementen, i princip hela staden Boden, och även de stora kraftverken i Norrland och Västsverige, både i Porjus och Trollhättan.

Författaren Johan Schück är journalist och mångårig ekonomisk kommentator i Dagens Nyheter. Han har tidigare utkommit med Herman Friedländer – en svensk judisk historia.

Medströms Bokförlag

Utkom 2025