Erövrade militära fanor som kulturarv

I oktober 1657 erövrade den svenska armén den danska fästningen Frederiksodde och tvingade dess försvarare att överlämna sina fanor. Denna dramatiska händelse blev startskottet för en process där fanorna – som krigstroféer – musealiserades och gjordes till kulturarv.

På 1600-talet levererades erövrade fanor från Europas slagfält till Stora rustkammaren på Kungliga slottet i Stockholm. Här, i ett av de tidigaste museerna i Sverige, visades de i en historiserande utställning enligt europeiska ideal för att iscensätta dynastisk memoria. Med romantikens känsla för historia, aktiverades samlingen i nya iscensättningar. Fanor som tagits århundraden tidigare användes nu för att tjäna en ny nationell berättelse.

I sin avhandling Captured Colours undersöker Karin Tetteris militära fanors roll i tidigmodern svensk kulturarvsproduktion. Genom att följa den grupp danska fanor som erövrades 1657, från det att de tillverkades fram till 1817, belyser studien de människor, föremål och praktiker som gjorde militära fanor till viktiga aktörer i tidigmoderna iscensättningar av makt, heder och rykte.

Med utgångspunkt i militära traktater, arkivmaterial, visuella representationer och de bevarade fanorna undersöks hur dessa blev arméns ”heliga föremål” som soldaterna dog för att skydda. I avhandlingen undersöks hur de gjordes till kulturarv genom utställning och dokumentation och lämnar därmed ett bidrag till de svenska museernas historia och dess koppling till krig och militära traditioner.

Karin Tetteris:

Captured Colours. The agency of military flags in Early Modern Swedish heritage production

Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

Disputation: 11 april 2025, Stockholms Universitet