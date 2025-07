Ett erövrat polskt 1600-talsbibliotek

Avhandlingen Eques Polonus är en mikrohistorisk studie av den polske adelsmannen Władysław Konstanty Wituski (1603–1655) och hans privata bibliotek. Wituski var soldat och fortifikatör i tjänst hos Nederländska västindiska kompaniet i Brasilien på 1630-talet och en aktiv politiker i Polen-Litauen. Hans bibliotek togs som krigsbyte under Karl X Gustavs polska krig (1655–1660) och återfinns i dag vid två betydande svenska kulturarvsinstitutioner: på Skoklosters slott, greve Carl Gustaf Wrangels (1613–1676) residens, och i Riksarkivet i den så kallade Skoklostersamlingen.

Hittills har Wituskis boksamling inte blivit fullständigt katalogiserad. Resterna av hans bibliotek har bevarats, som i en tidskapsel, i över trehundra år. Detta är betydelsefullt för forskningen med tanke på att många andra tidigmoderna adelsbibliotek från Polen-Litauen till stor del skingrades eller, som den polske bokhistorikern Arkadiusz Wagner uttryckte det, utsattes för ”katastrofal, för att inte säga nästan apokalyptisk förödelse” till följd av de många krig som förts i Centraleuropa genom århundradena.

Det övergripande syftet med avhandlingen är tredelat: För det första att rekonstruera Wituskis privata boksamling, för det andra att fördjupa kunskapen om hans liv, med fokus på hans utbildning och karriär, genom att studera de tryckta böckerna ur hans samling – inte bara innehållsmässigt utan även med hänsyn till deras materialitet (till exempel marginalanteckningar); hans handskrivna skolanteckningar från Jesuitkollegiet i Pułtusk och Krakóws Akademi; och hans brev, skickade under hans bildningsresa genom Danmark, Nederländska republiken och England samt från Brasilien, och för det tredje att placera både honom och hans boksamling i det bredare kulturella, sociala och politiska sammanhang som den polska adeln levde och verkade i under första halvan av 1600-talet.

Avhandlingen visar hur Wituskis boksamling är sammanflätad både med hans personliga biografi och med de bredare sociopolitiska, intellektuella och religiösa strömningarna under hans tid. Genom en noggrann undersökning av samlingen har Joanna Zatorska-Rosén kunnat visa på tidigare okända aspekter av Wituskis liv, samtidigt som etablerad kunskap har kunnat bekräftas. De böcker han ägde speglar bredden av hans erfarenheter – från hans formella utbildning, hans resor och förbindelser med Vasahovet till hans politiska engagemang och förvaltning av stora lantegendomar. Denna fallstudie av Wituskis bibliotek ger en inblick i den idévärld, de kulturella behov och de ambitioner som präglade den polska adeln under 1600-talet och som bidrar till att ytterligare fördjupa vår förståelse av deras privata bibliotek.

Joanna Zatorska-Rosén:

Eques Polonus. Władysław Konstanty Wituski and his book collection at Skokloster Castle and in the Swedish National Archives

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

Disputation: 12 maj 2025