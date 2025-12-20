Fake for real – en historia om fusk och förfalskning

Regionmuseet Kristianstad

10 december 2025 – 6 september 2026

Som enda museum i Norden visar Regionmuseet Skåne Fake for Real – en historia om fusk och förfalskning. Utställningen, som producerats av House of European History, lyfter historiska exempel på vad vi idag skulle kalla ”fake news” genom både objekt och berättelser.

I vår vardag är det sensationella, spektakulära och övernaturliga ofta välkomna avbrott och verklighetsflykter. Vi läser och hör om mirakulösa botemedel som lovar mer än vetenskapen kan leverera, konspirationsteorier som påstår sig avslöja dolda agendor, eller virala videor som visar påstådda övernaturliga fenomen.

Problemet uppstår när gränsen mellan lek och verklighet suddas ut, och vi blir lurade och vilseledda. Då står insatsen plötsligt på riktigt: pengar som försvinner i nätbedrägerier, tilliten som skadas när falska nyheter delas vidare, eller till och med demokratier som hotas när manipulerad information formar opinioner.

I utställningen Fake for real får besökarna lära sig om förfalskningar genom historien, hur de skapades, vilka intressen och motiv som låg bakom dem, vilken inverkan de hade och hur de slutligen avslöjades. Förfalskningar har en lång tradition och är inte bara ett fenomen i vår samtid. I utställningen får besökaren reflektera över hur man kan bygga upp motståndskraft mot försök att lura och vilseleda oss.