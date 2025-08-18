Fall- och slussområdet i Trollhättan är årets industriminne
Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne tilldelas år 2025 Fall- och slussområdet i Trollhättan. Utmärkelsen delades ut vid Slussdagen den 14 augusti i Trollhättan. Syftet med utmärkelsen Årets industriminne är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med att bevara det industriella kulturarvet.
Motiveringen lyder: ”Fall- och slussområdet utgör en unik nod där Vänern och Göta älv binds samman genom ett område där enorma vattenmängder forsar fram. Här uppfördes Olidans kraftstation 1908-1909 – då Sveriges största vattenkraftverk – som fortfarande är i drift. Kraftstationen ritades av arkitekten Erik Josephsson och är ett framstående exempel på anläggningskonst i nationalromantisk stil.
Samtidigt som kraftverket tillvaratagit fallens kraft sedan 1900-talets början, har olika system av slussar under mer än tvåhundra år möjliggjort för sjöfart förbi Trollhättefallen. Den nuvarande slussleden togs i drift 1916 och trafikeras av både fraktfartyg och fritidsbåtar. De två tidigare slussarna finns kvar som ruiner och påminner om gångna tiders vatteninfrastruktur. Eftersom fartygstrafiken fortfarande pågår planeras nu en fjärde generation av kanaler och slussar i området.
Fall- och slussområdet, inklusive Olidans kraftstation, är byggnadsminnen och klassade som riksintressen för kulturmiljövården. Det är också ett uppskattat område för promenader och rekreation, med tydlig skyltning och guidad information som förmedlar platsens historia och betydelse. Varje år hålls också Fallens dagar som engagerar många intressenter och besökare.”
Varje år sedan 1995 har Svenska Industriminnesföreningen utsett Årets industriminne. Syftet är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelsen är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet. Sedan 2019 har föreningen valt att fokusera på särskilda teman angelägna för industriarvet i samtiden. Årets tema är ”Det industriella kulturarvets arkitektur och dess arv för framtiden”.
Årets industriminne
2024: Pythagoras Industrimuseum
2023: Frövifors Pappersbruksmuseum
2022: Abecita of Sweden
2021: Wallåkra Stenkärlsfabrik
2020: Jädraås samhälle
2019: Växbo Lin
2018: Dalslands kanal
2017: Långbans gruv- och kulturby
2016: Lessebo handpappersbruk
2015: Fengersfors bruk
2014: Olofsfors bruk
2013: Lapphyttan i Norberg
2012: Göteborgs remfabrik
2011: Strömsborgs ullspinneri
2010: Stripa gruva
2009: Porjus kraftverk
2008: Forsviks bruk
2007: Drängsmarks ångsåg
2006: CTH Fabriksmuseum
2005: Hylténs industrimuseum
2004: Ryttarens torvströfabrik
2003: Kalklinbanan Forsby-Köping
2002: Kyrkeby bränneri
2001: Hovermo gårds- och industrimuseum
2000: Bältarbo tegelbruk
1999: Oljeön i Ängelsberg
1998: Borns svagdricksbryggeri
1997: Grimetons radiostation
1996: Ebbamåla bruk
1995: Älvängens repslageri
