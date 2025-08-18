Fall- och slussområdet i Trollhättan är årets industriminne

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne tilldelas år 2025 Fall- och slussområdet i Trollhättan. Utmärkelsen delades ut vid Slussdagen den 14 augusti i Trollhättan. Syftet med utmärkelsen Årets industriminne är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med att bevara det industriella kulturarvet.

Motiveringen lyder: ”Fall- och slussområdet utgör en unik nod där Vänern och Göta älv binds samman genom ett område där enorma vattenmängder forsar fram. Här uppfördes Olidans kraftstation 1908-1909 – då Sveriges största vattenkraftverk – som fortfarande är i drift. Kraftstationen ritades av arkitekten Erik Josephsson och är ett framstående exempel på anläggningskonst i nationalromantisk stil.

Samtidigt som kraftverket tillvaratagit fallens kraft sedan 1900-talets början, har olika system av slussar under mer än tvåhundra år möjliggjort för sjöfart förbi Trollhättefallen. Den nuvarande slussleden togs i drift 1916 och trafikeras av både fraktfartyg och fritidsbåtar. De två tidigare slussarna finns kvar som ruiner och påminner om gångna tiders vatteninfrastruktur. Eftersom fartygstrafiken fortfarande pågår planeras nu en fjärde generation av kanaler och slussar i området.

Fall- och slussområdet, inklusive Olidans kraftstation, är byggnadsminnen och klassade som riksintressen för kulturmiljövården. Det är också ett uppskattat område för promenader och rekreation, med tydlig skyltning och guidad information som förmedlar platsens historia och betydelse. Varje år hålls också Fallens dagar som engagerar många intressenter och besökare.”

Varje år sedan 1995 har Svenska Industriminnesföreningen utsett Årets industriminne. Syftet är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelsen är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet. Sedan 2019 har föreningen valt att fokusera på särskilda teman angelägna för industriarvet i samtiden. Årets tema är ”Det industriella kulturarvets arkitektur och dess arv för framtiden”.

