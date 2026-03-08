Fångad – kvinnan bakom brottet

Kvinnohistoriskt museum

28 februari 2026 – 30 januari 2027

I utställningen Fångad – kvinnan bakom brottet på Kvinnohistoriskt museum i Umeå möter besökarna kvinnor som hamnade framför polisens kamera mellan 1850 och 1920. Hur hamnade de där?

Utställningen är en djupdykning i Polismuseets tidigare utställning Avtryckaren. I Fångad lyfts kvinnors berättelser fram och det skapas ett rum där deras liv och historia får ta plats. Många som finns i polisens arkiv levde i fattigdom eller utsatthet och kom i konflikt med samhällets regler. De kunde vara prostituerade, ha gjort en småstöld, ett inbrott – eller klassades helt enkelt som lösdrivare.

– Polismuseet har gett oss möjligheten att lyfta delar ur deras verksamhet och samlingar utifrån vårt kvinnohistoriska uppdrag. Med Fångad sätter vi fokus på kvinnornas erfarenheter och berättelser. Det handlar om att ge kvinnorna en röst, men också om att utmana invanda föreställningar om förövare och offer, om ansvar och handlingsutrymme, säger museichefen Sara Edenius.

Att se polisfotografier är att möta människor som sällan spelat huvudrollen i historieskrivningen. De har ändå lämnat avtryck – berättelser som är en del av vår gemensamma historia. Hundratusentals människor dokumenterades med foton, fingeravtryck och biografiska fakta. Fotografierna i utställningen kommer från Polismuseets samlingar, Stockholms stadsarkiv samt Riksarkivet.

I utställningen finns ett spår för barn 9–12 år. Illustratören och etnologen Elin Hägg har gjort illustrationer av riktiga mugshots där barnen får ta reda på mer om vad som gjort att kvinnorna hamnat hos polisen.