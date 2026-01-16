Färre museibesök förra året

Det gjordes drygt 19,6 miljoner fysiska besök på Sveriges museer under 2025 vilket är en minskning med 1,8 procent. Det visar Sveriges Museers årliga sammanställning av 156 museiorganisationers rapportering från 230 museer och museifilialer runt om i landet. Det var dock fler museer som ökade än minskade sina besök – 76 museer hade fler besökare, jämfört med 64 som tappade.

Samtidigt tar museerna stora steg i den digitala världen. Museernas räckvidd och genomslag på nätet har ökat kraftigt, och publiken möter i dag museernas innehåll i allt fler kanaler, konstaterar branschorganisationen Sveriges Museer.

– Det är tydligt att museerna inte bara är fysiska platser utan också digitala mötesplatser. Museerna når i dag miljontals människor, både i Sverige och internationellt, genom webbplatser, sociala medier och öppna kunskapsplattformar, säger generalsekreteraren Gunnar Ardelius.

Under 2025 ökade museernas digitala räckvidd kraftigt i flera centrala kanaler:

32,6 miljoner besök på museernas webbplatser (26 miljoner 2024)

15 miljoner besök i digitala samlingar (11 miljoner 2024)

376 miljoner visningar på Wikimediaplattformar av museernas eget material (165 miljoner 2024)

478 miljoner visningar på Facebook

65 miljoner i räckvidd på Instagram (58 miljoner 2024)

Vissa format minskade något. Egna poddar halverades till cirka 300 000 lyssnare och digitala livearrangemang lockade drygt 100 000 deltagare, en minskning med ungefär en tredjedel jämfört med året före.

– Publiken rör sig mellan olika digitala miljöer. Vi ser kraftig tillväxt i sociala medier och på plattformar som Wikimedia, medan mer nischade format tappar något. Sammantaget är bilden ändå ett styrkebesked för museernas digitala närvaro, säger Gunnar Ardelius.

De mest besökta museiorganisationerna 2025

1. Vasamuseet 1 359 250 besökare (+ 0,4 %)

2. Stiftelsen Skansen 1 335 966 (- 8 %)

3. Stiftelsen Nordiska museet 865 738 (- 24 %)

4. Statens historiska museer 702 100 (- 0,4 %)

5. Malmö museum 687 614 (+ 8 %)

6. Kulturförvaltningen Västra Götalandsregionen 558 000 (+ 44 %)

7. Nationalmuseum 535 467 (+ 28 %)

8. Naturhistoriska riksmuseet 498 585 (+ 77 %)

9. Moderna Museet 493 902 (+/- 0)

10. Västerås museer 476 427 (+ 4 %)

Flest webbplatsbesök hade Stiftelsen Skansen (2 939 145 besök), Statens historiska museer (2 307 320) och Moderna Museet (2 203 920).

Sveriges Museers årliga rapport om museernas besökssiffror bygger på inrapportering från 156 museiorganisationer som tillsammans driver 240 museer och museifilialer i hela landet. Den fullständiga rapporten kan läsas här.

