Fartygsvrak från andra världskriget blir fornlämningar

Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat att fornminnesförklara elva fartygsvrak längs västkusten. Samtliga fartyg bär på historien om andra världskrigets händelser i Norden.

Tio av fartygsvraken tillhörde tyska Kriegsmarine. Det elfte är ett svenskt lastfartyg, Mode, som sprängdes av en mina. Några av de tyska fartygen sänktes av brittiska ubåtar under den tyska invasionen av Norge i april 1940.

Fornlämningsförklaringen innebär skydd av fartygsvraken som kulturhistoriska värden. Besluten gör det också möjligt att tillgodose behovet av gravfrid. Behovet av skydd har uppmärksammats i och med en omfattande planläggning av Sveriges territorialhav och ekonomiska zon.

Den tyska staten är ägare av de fartyg som tillhörde Kriegsmarine. Tyskland har fått tillfälle att yttra sig och är positiva till beslutet om fornminnesförklaring.

Vraken ligger inom allmänt vattenområde i Kattegatt och Skagerrak, i Öckerö, Tjörn, Orust och Lysekils kommuner samt inom Sveriges ekonomiska zon.

(2025-10-19)