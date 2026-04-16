Fästinginvasion på känd fornlämning

Gravfältet Noaks ark är en av Ölands mest kända fornlämningar och ligger på Karums alvar. Länsstyrelsen i Kalmar län avråder nu alla från att besöka gravfältet tills vidare på grund av en mycket stor mängd fästingar.

På Karums alvar har det under flera år funnits ovanligt många fästingar, men redan tidigt på säsongen i år syns en extrem ökning i området. ”Eftersom fästingar är förenade med hälsorisker avråder vi tills vidare från besök till gravfältet Noaks ark”, skriver länsstyrelsen.

– Vi vet i nuläget inte vad den stora mängden fästingar just här beror på. Fåren som betar markerna har farit illa och besökare, reservatförvaltare och entreprenörer har alla upplevt det besvärligt med så mycket fästingarr, säger länsstyrelsens naturkommunikatör Anna Lindberg.

Länsstyrelsen har skickat in prover av fästingar till Statens veterinärmedicinska anstalt som har bekräftat att det rör sig om en speciell fästingart, trubbnosfästing, men det finns i nuläget inget svar på vad ökningen av fästingar beror på.

– Vi har så många andra fina områden i vårt län som vi gärna rekommenderar våra besökare till att det kändes rimligt att avråda från besök just här i år, säger Anna Lindberg.

Länsstyrelsen kommer inte att röja kring gravarna på gravfältet i år – både för att skona entreprenörerna från risker och för att inte uppmuntra till besök. För djurhälsans skull kommer inte heller marken att betas under året. Inför nästa säsong kommer markerna på Karums alvar att brännas av för att minska antalet minska fästingar och även att få till bättre grästillväxt.

Gravfältet på Karums alvar är från äldre järnåldern och består av omkring 70 fornlämningar, däribland 55 runda stensättningar, fyra rektangulära stensättningar, tio resta stenar och en 26 meter lån skeppssättning som kallas Noaks ark.

(2026-04-15)