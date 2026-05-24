Fest och firande i Norrköpings historia

Norrköpings historia beskrivs ofta som synonym med bränder, kriser och allmänt elände. Det är förvisso sant att staden har drabbats hårt över tid. Just därför är det också viktigt att minnas att fest och firande varit en naturlig del av vardagen för de flesta Norrköpingsbor.

I antologin Fest och firande i Norrköping presenteras sju artiklar som tydligt visar detta. Texterna utgår från det gemensamma temat och behandlar flera tidsperioder och händelser ur Norrköpings rika historia: bronsålderns fester, 1800 års riksdag och kröning, ”korvarnas” fest och dess efterrätt, Norrköpingskvinnornas rösträttsseger, 600-årsfirandet år 1984 och stadens biografliv.

Alla texter utom en presenterades som föredrag vid föreningen Historieskrivarnas lokalhistoriska litteraturmässa i Norrköping 2024. Medverkande författare är Peter Carelli, Tom Carlsson, Theres Furuskog, Björn Horgby, Peter Kristensson, Ellika Kyndel, Johan Perwe och Marianne Bokblad. Föredragen från den lokalhistoriska litteraturmässan 2023 gavs ut i antologin Norrköping i krig och kris.

Klingsbergs Förlag/Historieskrivarna

Utkom 2025