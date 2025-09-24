Finns i fler färger och storlekar

Landskrona museum

7 september 2025 – 22 februari 2026

De plagg som en gång formade folkhemmet är i fokus när Landskrona museum visar utställningen Finns i fler färger och storlekar skapad av dräkthistorikern och författaren Tonie Lewenhaupt. Utställningen visar upp den svenska konfektionsindustrin under 1900-talet.

Konfektion, det vill säga färdigsydda kläder, var en självklar del av 1900-talets samhälle. Den svenska konfektionsindustrin hade sin storhetstid i knappt hundra år och var gärna stolt, ofta effektiv och ibland absolut nyskapande. Den speglade det demokratiska samhället, där ett klasslöst modeideal kunde bäras av alla, oavsett tid, plats eller bakgrund.

Utställningen på Landskrona museum visar drygt femtio plagg som berättar hur och varför svensk konfektion blev en del av folkhemmet. En spännande historia som är såväl ekonomisk som social, men främst kvinnohistorisk och kreativ.

Tonie Lewenhaupt beskriver själv konfektionens roll så här: “Konfektionssydda kläder passar vår syn på samhället, kvinnans rättigheter och våra förhoppningar om jämlikhet och yttrandefrihet. Tidig svensk konfektion var ofta slentrianmässigt kopierad efter utländska förebilder, men utmärkta undantag fanns vilka visade vägen från 30-talet till 60-talet och en ny tid av självständig design.”