Flykten 1943

Landskrona citadell

29 maj 2026 – september 2029

Den 29 maj 2026 invigdes en ny utställning om de danska judarnas flykt över Öresund till Sverige år 1943. Utställningen fokuserar på händelserna hösten 1943 när tusentals danska judar flydde undan nazisternas förföljelse till trygghet i Sverige. Många av dessa sökte skydd i Skåne, där Landskrona spelade en central roll som en av mottagningsorterna.

– Det här är en del av vår historia som är både viktig att minnas och berätta. Vi är stolta över att nu öppna en museifilial om vår roll under denna mörka tid, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Hösten 1943 flydde fler än 7 000 danska judar över Öresund. Deras berättelse är en strimma ljus i det totala mörker som Förintelsen var. Nazisterna mördade sex miljoner judar, men genom flykten till Sverige överlevde de flesta judar i Danmark.

Utställningen Flykten 1943 är en filial till Landskrona museum, placerad i Kommendanthuset på Landskrona citadell och planerad att visas till september 2029. Den belyser flera aspekter av flyktingmottagandet i Landskrona och kopplar den lokala berättelsen till den större europeiska historien under andra världskriget. Besökare kan ta del av berättelser som skildrar oro och rädsla, men även mod och medmänsklighet på bägge sidor sundet.