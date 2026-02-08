Fogdarna formade Skånes övergång till Sverige

När Skåne blev svenskt 1658 stod staten inför ett svårt problem: Hur skulle man få in skatter från en befolkning som saknade förtroende för den nya överheten och levde i ett krigshärjat landskap? Svaret fanns inte främst i lagar, militär eller central styrning – utan i de lokala fogdarna och deras nätverk, visar en ny avhandling.

Kim Olsens avhandling i historia visar att den svenska staten lyckades bygga upp ett fungerande skattesystem i Skåne först när fögderipersonalen professionaliserades och fick tydliga regler för sitt arbete.

– Effektiviteten ökade tydligt från 1680-talet, när svensk lag infördes fullt ut och nya instruktioner började styra hur skatter skulle tas upp, redovisas och drivas in. Det var då byråkratin – i praktiken vardagligt pappersarbete, rutiner och kontroll – började fungera på allvar, säger Kim Olsen.

Samtidigt visar avhandlingen något som ofta förbises: Staten klarade sig inte på egen hand. Fogdarna var beroende av krediter från lokalsamhället för att kunna leverera skattepengar i kontanter. Borgare, präster och ofrälse ståndspersoner fungerade som långivare och borgensmän.

– Utan dessa ekonomiska nätverk hade uppbördssystemet inte fungerat. Staten var alltså djupt invävd i det lokala samhället, snarare än en yttre makt som ensidigt styrde ovanifrån, säger Olsen.

Något som förvånade Kim Olsen är hur långsam förändringen var. Trots att Skåne formellt blev svenskt 1658 dröjde det flera decennier innan uppbördssystemet i praktiken blev fullt svenskt. Under lång tid levde danska och svenska ordningar sida vid sida. Försvenskningen var inte ett snabbt brott, utan en utdragen process där gamla arbetssätt levde kvar.

Avhandlingen visar hur statsbildning faktiskt gick till i vardagen. Den nyanserar bilden av den svenska stormaktsstaten som starkt centraliserad och visar i stället hur beroende staten var av lokala aktörer, relationer och förtroende.

Kim Olsen:

Fogdarna, byråkratin och nätverken. Uppbördsväsendets utveckling i Skåne 1658–1700

Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Disputation: 30 januari 2026