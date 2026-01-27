Fokus på insatser längs svensk-norska gränsen under Förintelsen

I samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari 2026 ger regeringen Forum för levande historia i uppdrag att uppmärksamma civila insatser längs svensk-norska gränsen vid flykt under Förintelsen i Norge. Uppdraget ska bidra till att synliggöra och uppmärksamma spår av Förintelsen som en del av det svensk-judiska kulturarvet.

– Sverige och Norge är sammankopplade på så många sätt. Inte minst genom alla de modiga civila som, på båda sidor gränsen och ofta med livet som insats, hjältemodigt räddade judar, motståndsmän och andra som behövde fly naziockuperade Norge till Sverige. Genom uppdraget kan vittnesmål och spår av det som hände lyftas fram, spridas och kasta nytt ljus över vår gemensamma historia under Förintelsen. Uppdraget kommer också att kunna visa på betydelsen av civilkurage i mörka tider, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Uppdraget är en del av regeringens strategi för att stärka judiskt liv och motverka antisemitism i Sverige. Forum för levande historia ska bland annat utveckla material som kan användas i skolan och inom folkbildningen. Utformningen av materialet ska där så är möjligt anpassas för användning på offentliga platser såsom museer och bibliotek.

