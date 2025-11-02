Folkhemmet at war

Sverige – det lilla landet med den oväntat starka krigsmakten. Från karolinska arméns offensiva fälttåg till kalla krigets kamikazeförsvar har svensk militärhistoria präglats av både briljanta segrar och tveksamma beslut. Inte minst har vi gång på gång visat att vi kan slå långt över vår viktklass, men också att vi ibland är vår egen värsta fiende.

I boken Folkhemmet at war tar Krigshistoriepodden med läsarna på en resa genom århundraden av svenska militära framgångar och fadäser. Allt från Gustav II Adolf och Tage Erlander till den svenska nedrustningstiden och dagens NATO-medlemskap dissekeras.

”Det här är boken för den som vill förstå hur Sverige har försvarat sig genom tiderna, varför vi vunnit och förlorat och vad historien kan lära oss om framtidens försvar”, skriver förlaget.

Krigshistoriepodden är en historiepodcast som avhandlar både historiska och nutida slagfält samt geopolitiska konflikter. Bakom mikrofonerna sitter Mattis Bergwall och Per Wallin, med Fredrik Hagelin som producent och klippare. År 2022 och 2024 röstades Krigshistoriepodden fram som Årets podd.

Mattis Bergwall, Per Wallin & Fredrik Hagelin:

Utkom 2025