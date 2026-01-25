För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid

Den svenska handelsflottans sjömän upplevde under andra världskriget dramatiska händelser ute på världshaven. Omkring 270 svenska fartyg sänktes och 1 370 svenska sjömän omkom.

På initiativ av Sveriges allmänna sjöfartsförening instiftade kung Gustav V 1941 medaljen För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid. Detta med anledning av de insatser som flera svenska sjömän utfört vid förlisningar och sjöolyckor under det pågående världskriget.

Fram till 1945 kom medaljen att utdelas till sexton personer för insatser under åtta olika händelser till sjöss. I denna bok beskrivs medaljens och dessa sjömäns historia.

Stefan Haasmark & Simon Olsson:

För mod och rådighet till sjöss under farofylld tid

Milnost

Utkom 2025