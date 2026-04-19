Förnamn i Sverige

I Förnamn i Sverige kan man läsa om förnamnen i dagens Sverige. Boken vänder sig till dem som söker efter namn till sitt barn eller till sig själv men också till dem som är intresserade av olika namns betydelse och ursprung.

I lexikondelen kan man slå upp vad ett förnamn betyder, varifrån det kommer, hur länge det har funnits i Sverige, när det har varit mest populärt och hur vanligt det är. Alla förnamn som minst 400 personer i Sverige har som tilltalsnamn i dag är förklarade, liksom en del mer ovanliga namn som finns i almanackor. Ungefär 1 800 förnamn och många varianter till dem finns med och i denna nya upplaga har fler än 500 namn tillkommit.

Boken innehåller också en kort historik över förnamnen i Sverige och berättar om hur namnförrådet i almanackan har förändrats över tid. Ett avsnitt ger en översiktlig beskrivning av vad personnamnslagen säger om förnamn och om hur förnamnsskicket i Sverige regleras.

Boken är en reviderad och avsevärt utökad ny upplaga av Eva Bryllas Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon som utkom 2004.

Eva Brylla (1944–2015) var docent i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning och forskningschef för Namnarkivet vid Institutet för språk och folkminnen. Hon forskade kring historiska och

moderna personnamn, var rådgivare i frågor om personnamnslagen och deltog i utarbetandet och förvaltandet av almanackans namnlängd. Katharina Leibring är docent i nordiska språk och tidigare förste forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen. Hon har forskat kring moderna personnamn och djurnamn och är institutets representant kommittén som förvaltar almanackans namnlängd.

Institutet för språk och folkminnen

Utkom 2026