Forska om fastigheter

Vill du veta mer om platsen där du bor – eller om din släktgårds historia? Boken Forska om fastigheter är en praktisk guide till fastighetsforskning. Läsaren får hjälp att hitta information i de vanligaste källorna, med särskilt fokus på digitalt tillgängliga arkiv som man kan nå direkt. Dessutom ges tips om andra spännande källor att utforska.

Ur innehållet: ”Byar, gårdar och torp”, ”Äga eller arrendera?”, ”Ägohandlingar”, ”Brandförsäkringar”, ”Jordbruksundersökningar”, ”Fastigheter i städerna”, ”Begrepp” och ”Litteratur”.

Eva Johansson är erfaren släktforskare och frilansjournalist. Hon har bland annat skrivit Släktforska om sjöfolk, Kom igång med din släktforskning och Skriv för din släkt samt flera böcker om sin egen släkts historia.

Sveriges Släktforskarförbund

Utkom 2025