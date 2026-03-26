Forskare inom tidig musik tilldelas Birgittapriset

Birgittapriset 2026 tilldelas Karin Lagergren, docent i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon får priset för sina forskningsinsatser inom tidig musik, med inriktning mot den birgittinska sången och annan medeltida (gregoriansk) musik. Priset delas ut av Birgittastiftelsen och prissumman är på 30 000 kronor.

Prismotiveringen:

”Karin Lagergren (f. 1971) är docent i musikvetenskap vid Linnéuniversitet. Hon har sitt forskningsfokus riktat mot äldre musik, och är en av landets ledande experter på den birgittinska sången och annan medeltida (gregoriansk) musik. Hon är sedan 2024 ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. År 2025 mottog hon pris från Föreningen för tidig musik (Årets mungiga) för ’sin stora och långvariga hängivenhet för den medeltida musiken’.

Utöver forskningen brinner hon för att förmedla sina kunskaper och nya rön genom sången. Hon är en sångerska som med den egna ensemblen Gemma fascinerar sin publik, och håller publika föredrag, där hon varvar sång med föreläsning.”

Karin Lagergren har utbildat sig vid Musikhögskolan i Göteborg och senare bland annat i Nederländerna och Paris. Doktorsgraden erhölls 2010 med avhandlingen Ordet blev sång. Liturgisk sång i katolska kloster. Hon har under lång tid etablerat sig som en av landets ledande experter på den birgittinska musiken och bland hennes vetenskapliga arbeten i ämnet märks Birgittine Chantscapes. Chant and Liturgy in the Order of St Birgitta of Sweden14th–21st century, som behandlar 800 år av birgittinsk sång och liturgi.

Birgittapriset delas ut av Birgittastiftelsen, en ideell förening som grundades 1920, som syftar till att bevara och sprida kunskap om kulturarvet efter den heliga Birgitta i vid mening, både materiellt och immateriellt. Årets prisutdelning äger rum i Vadstena i samband med Birgittastiftelsens årsmöte den 9 maj då Karin Lagergren ger en öppen föreläsning. Pristagaren tilldelas också Birgittamedaljen i silver formgiven av skulptören Ernst Nordin.

Senast tilldelades Birgittapriset medeltidshistorikern professor emeritus Olle Ferm.

(2026-03-25)