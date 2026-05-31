Forskning om erövrade fanor belönas med Vasamuseets vänners pris

Karin Tetteris, konsthistoriker och forskningssamordnare vid Armémuseum, får Vasamuseets vänners pris för sin avhandling Captured Colours där hon undersöker fanornas komplexa och mångfacetterade roll.

När den danska fästningen Frederiksodde stormades år 1657 erövrade Sverige ett antal danska militära fanor. Den dramatiska händelsen blev upptakten till en process där fanorna genom tiderna ändrade betydelse flera gånger, från heliga symboler till krigsbyten, politiska maktmedel och museiföremål.

– Det är oerhört hedrande att få motta ett sådant fint pris. Bland de tidigare pristagarna finns flera forskare som inspirerat mig mycket i min egen forskning. Det känns så roligt att få göra dem sällskap som pristagare, säger Karin Tetteris.

I avhandlingen Captured Colours. The Agency of Military Flags in Early Modern Swedish Heritage Production följer Karin Tetteris fanornas väg från slagfälten till kulturarvsföremål under några hundra år. Fanorna var i det tidigmoderna Sverige inte enbart militära verktyg eller regementssymboler. Genom överlämningsceremonier, parader och segerprocessioner fick fanorna nästan en helig status. De sågs som ”arméns heliga föremål” och värda att dö för.

Fanorna framträder inte bara som historiska föremål utan som aktiva symboler med förmåga att påverka människor, ritualer och minnen över flera århundraden.

När Sverige under 1600-talet erövrade fanor från slagfält runt om i Europa levererades de till Stora Rustkammaren på Stockholms slott. Rustkammaren var ett av Sveriges första museer och här ställdes fanorna ut för at hedra kungahuset – i linje med hur man gjorde på andra håll i Europa. Genom århundradena fick fanorna nya roller. Under 1800-talet användes de i stället för att berätta om Sverige som nation.

Vasamuseets vänners pris har delats ut sedan år 1992 och vinnaren väljs ut av en priskommitté som består av forskare inom historia, konstvetenskap, arkeologi, musikvetenskap och idéhistoria.

– Karin Tetteris är en mycket värdig mottagare av Vasamuseets vänners pris. Med sin bok Captured Colours förenar hon gedigen forskning med nya perspektiv på hur militära fanor och troféer har påverkat svensk kulturarvsproduktion från tidigmodern tid fram till idag, säger Leif Nylander, ordförande i Vasamuseets vänner.

Priskommitténs motivering:

”Genom studiet av danska militärfanor som 1657 erövrades som krigstroféer av den svenska hären kan Tetteris på ett fascinerande sätt påvisa den symboliska betydelsen av föremålen under hundratals år och i olika miljöer. Fanornas ursprungliga rituella betydelse bedöms sida vid sida med de politiska, museala och slutligen kulturarvsmässiga värden som tillerkänts dem i olika tider. Hon fördjupar härigenom kunskapen om ett textilt kulturarv hon länge arbetat med även materiellt. Med analytisk utblick, klar framställning och breda perspektiv blir boken mycket intressant för en stor historie- och kulturintresserad läsekrets.”

Priset kommer att delas ut i september på Vasamuseet.

Tidigare pristagare:

2025: Iris Ridder

2024: Fredric Bedoire

2023: Paul Borenberg

2022: Patrik Höglund

2021: Lars Ericson Wolke

2020: Emma Hocker

2019: Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström

2018: Niklas Eriksson

2017: Mirkka Lappalainen

2016: Merit Laine

2015: Anders Wahlgren

2014: Martin Kjellgren

2013: Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen

2012: Kristiina Savin

2011: Stefano Fogelberg Rota

2010: Moa Matthis

2009: Mats Hallenberg

2008: Mirkka Lappalainen

2007: Annika Sandén

2006: Inken Schmidt-Voges

2005: Anna Maria Forssberg

2004: Martin Bagge

2003: Torbjörn Eng

2002: Carl-Olof Cederlund

2001: Malin Lennartsson

2000: Sören Klingnéus

1999: Göran Stenberg

1998: Marie Louise Rodén

1997: Ebba During

1996: Stephen Johnston

1995: Jan Lindegren

1994: Leon Jespersen

1993: Jan Glete

1992: Nils Erik Villstrand

(2026-05-31)