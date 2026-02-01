Framtidsskeppet

Marinmuseum

Ny permanent utställning

Den 6 februari 2026 öppnar Marinmuseums nya utställning Framtidsskeppet som är en tematiskt gestaltad resa genom samtid, historia och framtid. Utställningen utforskar vad säkerhet betyder i vår tid och hur vi tillsammans kan tänka kring framtidens möjligheter och utmaningar. Genom föremål, berättelser, ljud, interaktivitet och konstnärliga uttryck bjuds besökaren in till reflektion och dialog om trygghet, försvar, demokrati och mänskliga värden.

”Vi lever i en tid av växande osäkerhet, med krig i vårt närområde, klimatförändringar, teknologiska risker och social polarisering som påverkar människors livsvillkor. Framtidsskeppet tar sin utgångspunkt i denna samtid, och i frågan hur kan vi förstå och bygga säkerhet i en föränderlig värld?”, skriver museet.

Utställningen knyter samman historiska och samtida exempel från flottans och sjöförsvarets historia med dagens samhällsfrågor och framtidsperspektiv. Den visar hur begreppet säkerhet kan tolkas på många sätt, från militärt försvar till mänsklig trygghet, social tillit och klimatmässig hållbarhet.

Framtidsskeppet är gestaltad som en farkost – en symbol för samarbete, rörelse och gemensam riktning. Ombord möts olika röster, perspektiv och erfarenheter. Besökarna är skeppets besättning och bjuds in att tillsammans navigera mellan samtidens utmaningar och framtidens möjligheter.

Genom interaktiva upplevelser, berättelser och föremål ur museets samlingar utforskas hur hot och säkerhet har formats över tid och hur de påverkar vår syn på framtiden. Här varvas historiska berättelser med samtida röster och framtidsbilder, och varje besökare får möjlighet att reflektera, samarbeta och föreställa sig olika framtider.

Framtidsskeppet bygger på tre perspektiv som hjälper besökaren att tolka världen bortom det militära och se framtiden som något vi alla är med och formar:

”Futures literacy” handlar om att föreställa sig olika framtider och använda framtidstänkande som ett verktyg för att fatta kloka beslut i nuet.

”Human security” sätter människans trygghet i centrum och vidgar synen på säkerhet till att handla om livsvillkor, hälsa, miljö och demokratiska värden.

”Wicked problems” beskriver komplexa samhällsproblem utan enkla lösningar, som kräver samarbete, reflektion och nya sätt att tänka.

Framtidsskeppet riktar sig till både vuxna och barn, och uppmuntrar till gemensamt lärande och samtal över generationsgränser. Innehållet är tillgängligt för barn från cirka tolv års ålder.