Från hallar till fynd i Gamla Uppsala

Under 2000-talet har omfattande arkeologiska undersökningar på avgörande sätt fördjupat kunskapen om Gamla Uppsalas betydelse under järnåldern som politiskt, socialt och religiöst centrum. I boken Från hallar till fynd i Gamla Uppsala presenteras resultaten från denna forskning.

Läsaren får följa några av de mest uppmärksammade och betydelsefulla fynden från detaljer i kungahallen konstruktion och den nyupptäckta femte kungshögen till exklusiva smycken och pärlor som ger nya perspektiv på kvinnornas roll i Gamla Uppsala.

Boken ges ut av Stiftelsen Upplandsmuseet i samarbete med Uppsala universitet och är skriven av ”ledande forskare”.

Torun Zachrisson, Charlotte Hedenstierna-Jonson & John Ljungkvist (redaktörer):

Från hallar till fynd i Gamla Uppsala

Upplandsmuseets förlag

Utkom 2026