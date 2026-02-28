Från spargris till Swish – 100 år med Lyckoslanten

Tumba bruksmuseum

21 februari – 31 december 2026

Från spargris till Swish – 100 år med Lyckoslanten är en fantasifull miljö där barn och vuxna kan dela tankar om pengar och upptäcka hur synen på barn och pengar har förändrats under hundra år.

Utställningen tar med besökaren på en resa genom tidningen Lyckoslantens historia – från 1920-talets sparideal till dagens digitala och globala ekonomi. Man får utforska hur sparande, konsumtion och barnens roll i familjens ekonomi har utvecklats. Utställningen passar för barn mellan 10 och 13 år.

När tidningen Lyckoslanten startade 1926 förväntades barnen bidra till familjens ekonomi. Tidningen ville då lära barnen att spara så att de kunde hjälpa familjen att undvika fattigdom. När välfärdssamhället växte fram blev barndomen friare. Veckopengen blev ett sätt för barn att träna på att ta ansvar för sina egna pengar i stället för att hjälpa familjen att överleva.

I dag förväntas inte barnen bidra till familjen ekonomi på samma sätt men behovet av att prata om pengar består. Tidningen har nu blivit en plats där barnen själva får ta plats med sina funderingar.

– Vi vill att utställningen ska vara en plats där både skolklasser och familjer kan reflektera kring pengar. Hur det var förr, vad som är viktigt idag och hur de ser på framtiden. Här finns historiska perspektiv, hållbarhetsfrågor och sociala dilemman, säger Elin Ekeroth Kjellgren, verksamhetschef Tumba bruksmuseum.