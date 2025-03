Generation Z:s och Alfas vardag dokumenteras

Pandemin, kriget i Ukraina, inflation, AI-boomen, och alla helt vanliga dagar. Våren 2020 började Nordiska museet och UR samla in barns berättelser om sin vardag för framtiden. Nu förlängs den rikstäckande insamlingen av berättelser Mitt liv med fem år till.

– Mitt liv är en samtidsdokumentation i särklass – inte bara i omfattning, utan i sitt unika angreppssätt där eleverna själva står för berättelsen. Genom att låta grundskoleelever i hela Sverige dokumentera sin vardag i text, bild och film skapas ett autentiskt och levande material som fångar samtidens förändringar genom barnens egna ögon. Denna bredd gör Mitt liv till en av de mest mångfacetterade samtidsskildringarna av barns verklighet i Sverige i dag, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska museet.

Insamlingen av berättelserna görs via skolan och publiceras digitalt på minnen.se och mittliv.nordiskamuseet.se. Sammanlagt deltar över 740 klasser i Mitt liv, fördelade på över 400 skolor från Kiruna i norr till svenska skolan i Marbella. Tillsammans har de hittills producerat och skickat in över 7 000 berättelser om sitt liv till Nordiska museets samlingar. Trots att det pågår stora samhällsförändringar dokumenteras också det vardagsnära: lekar på rasten, favoritappar och vad som engagerar dem just nu samt hur de ser på sin egen framtid.

– Genom detta innovativa dokumentationsprojekt som fångar dagens röster och berättelser från barn i Sverige ges en unik möjlighet för framtida generationer att kunna färdas tillbaka till 2020-talet och få en känsla för hur det var att växa upp då. Vi på UR är mycket stolta över att få vara med och förverkliga detta, säger Margaretha Eriksson, programchef på UR.

Projektet utmärker sig metodmässigt genom sin digitala plattform, där lärare fungerar som insamlare och grindvakter. Med speciellt framtaget material från UR får eleverna inspiration för att komma igång. Det gör insamlingen hållbar och pedagogiskt förankrad där dokumentationen inte bara blir en inlämningsuppgift – den blir en reflektion över den egna tiden och en del av elevernas historiemedvetande.

Insamlingen Mitt liv bygger vidare på två äldre insamlingar av barns egna berättelser gjorda 1942 och 1973. Tillsammans visar bidragen bland annat hur barn i Sverige levt under andra världskriget, under 70-talets oljekris och under coronapandemin.

(2025-03-05)

