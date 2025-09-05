Ghost ships

Sjöhistoriska museet

4 september 2025 – våren 2026

På Sjöhistoriska museet visas utställningen Ghost ships som tar med besökaren ner i Östersjöns mörkgröna djup och de hemligheter som vilar på havets botten. Här finns hundratusentals vrak – från medeltid fram till nutid – och lika många berättelser.

På vraken har tiden stannat i ett fruset ögonblick och ombord finns lämningar som berättar om dramatiska skeenden. En last med champagne, värdefulla fickur, övergivna salonger. Löften om kärlek, farofyllda resor och brutala krigshändelser.

Utställningen bygger på Jonas Dahms undervattensbilder ur boken Ghost ships. Men det är inte en fotoutställning, utan snarare en undervattensvärld där besökaren kan se och uppleva det som finns under ytan.

– Jonas Dahms bilder är anmärkningsvärda på många sätt. Det finns en stark närvaro i bilderna, trots att det inte är någon där, menar Tove Frambäck, utställningschef på Statens maritima och transporthistoriska museer där Sjöhistoriska ingår.

– Det finns en nyfikenhet och närgångenhet i bilderna, som väcker frågor. Vem har druckit ur de här kopparna, vilka har suttit i de här stolarna? Min idé och vision var att göra en utställning som får besökaren att själv vilja bli undersökande och kunna hitta in i materialet, fortsätter Frambäck.

Uppdraget att förverkliga idéerna gick till Pompe Hedengren och Erik Gullberg som har skapat liv i undervattensbilderna med hjälp av film, ljus, ljud och rörliga effekter.

– Jonas bilder är fantastiska, de måste upplevas. Vi har gjort dem gigantiska så att det ska kännas som att du svävar runt nere på 100 meters djup. Och utifrån den känslan har vi skapat utställningen, säger Pompe Hedengren.

– Vi har försökt att dramatisera bilderna och i någon mån göra vraken mänskliga, i och med att vi berättar historier kring dem och föremålen som finns ombord, säger Erik Gullberg.