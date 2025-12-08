Göteborgs stadsmuseum släpper historiska pressbilder

Majgubbar övar inför Gymnastikens dag, september 1925. Foto ur Hjörnearkivet

Göteborgs stadsmuseum släpper historiska pressbilder från 1925 som en tidig julklapp till alla göteborgare. Bilderna, som ingår i det unika Hjörnearkivet, visar ögonblick ur stadens vardag och nyhetsliv för hundra år sedan.

– Hjörnearkivet är en omfattande, historisk bildskatt från Göteborgs-Posten, som donerades till museet under stadens 400-årsjubileum. Nu tillgängliggör vi delar av det fantastiska materialet för vår publik, säger Charlotta Dohlvik, enhetschef för samlingar vid Göteborgs stadsmuseum.

Som en historisk julklapp lanserar Stadsmuseet ”Minnesbrunnen” – en digital fördjupning med bilder, nyhetsnotiser och berättelser ur Hjörnearkivet. Ett 30-tal pressbilder från året 1925 publiceras också i museets digitala databas Carlotta, fria att ladda ner och använda. Bilderna speglar allt från idrottstävlingar och festligheter till vardagslivets scener – som badande göteborgare och gymnastiserande majgubbar.

Hjörnearkivet består av miljontals pressbilder från Göteborgs-Posten, men även material från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Stadsmuseet planerar att successivt publicera fler delar av arkivet digitalt. Besök Minnesbrunnen på museets hemsida.

