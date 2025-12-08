Göteborgs stadsmuseum släpper historiska pressbilder

Göteborgs stadsmuseum släpper historiska pressbilder från 1925 som en tidig julklapp till alla göteborgare. Bilderna, som ingår i det unika Hjörnearkivet, visar ögonblick ur stadens vardag och nyhetsliv för hundra år sedan.

– Hjörnearkivet är en omfattande, historisk bildskatt från Göteborgs-Posten, som donerades till museet under stadens 400-årsjubileum. Nu tillgängliggör vi delar av det fantastiska materialet för vår publik, säger Charlotta Dohlvik, enhetschef för samlingar vid Göteborgs stadsmuseum.

Som en historisk julklapp lanserar Stadsmuseet ”Minnesbrunnen” – en digital fördjupning med bilder, nyhetsnotiser och berättelser ur Hjörnearkivet. Ett 30-tal pressbilder från året 1925 publiceras också i museets digitala databas Carlotta, fria att ladda ner och använda. Bilderna speglar allt från idrottstävlingar och festligheter till vardagslivets scener – som badande göteborgare och gymnastiserande majgubbar.

Hjörnearkivet består av miljontals pressbilder från Göteborgs-Posten, men även material från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Stadsmuseet planerar att successivt publicera fler delar av arkivet digitalt. Besök Minnesbrunnen på museets hemsida.

(2025-12-08)