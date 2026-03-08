Gotländska helgonskulpturer kan ha stympats medvetet

Flera gotländska kyrkliga träskulpturer från medeltiden befinner sig just nu på besök i Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium i Visby. De har lånats ut av Gotlands Museum för att ingå i en studie om hur medeltida kyrkliga skulpturer avsiktligt stympats i Norden sedan reformationen på 1500-talet.

Skulpturerna från Gotlands Museum undersöks med naturvetenskapliga metoder av ett forskarlag från Universitetet i Oslo, tillsammans med experter på Riksantikvarieämbetet. Bland annat med hjälp av röntgen, och flera andra avbildningsmetoder (3D-mikroskop, röntgenfluorecensspektroskopi m.fl.) vill forskarna främst undersöka om de skador som uppstått på skulpturerna beror på avsiktlig förstörelse, eller är en effekt av nötning och olyckor.

”Polychrome – the survival of damaged medieval polychromed heritage in the Nordics” är ett stort forskningsprojekt finansierat av Europeiska forskningsrådet och det leds av Noëlle L.W. Streeton, professor i konservering vid Universitetet i Oslo. Det finns omkring 3 200 medeltida bemålade träskulpturer och föremål kvar i Sverige, Danmark och Norge. Många av dessa har avsiktligt skadats och stympats av religionsmotståndare, men ingen vet hur många.

Det är omfattningen av medveten förstörelse som Polychrome-projektet ska försöka finna svar på. Streeton och hennes kollegor vill undersöka omkring 150 föremål, varav 7 nu kommer från Gotlands Museum och har haft sin hemvist i olika gotländska kyrkor under medeltiden. De härstammar från 1100-talet till 1400-talet. Gotlands skulpturer är också först ut att undersökas i projektet. Den största av de undersökta skulpturerna är en madonna med Jesusbarnet, som funnits i Visby domkyrka. Skulpturen är från 1225 och Jesusbarnet saknar sin högra hand.

(2025-03-08)