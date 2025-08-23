Gribshundens artilleri ger ny kunskap om kolonialisering

Arkeologer vid Lunds universitet har genomfört nya undersökningar av de senmedeltida kanonerna och vapnen från vraket av det danska-norska flaggskeppet Gribshunden. Skeppsvraket är det enda kända i sitt slag från medeltiden – både skeppet och vapnen är nästan identiska med de som användes av de tidiga spanska och portugisiska upptäcktsresande. Den nya studien visar hur den sena medeltidens sjöfarare var utrustade för att utöva makt och inleda kolonisering världen över.

– Att göra en dykning på detta senmedeltida kungliga skeppsvrak är naturligtvis spännande. Men den största tillfredsställelsen kommer när vi sedan kan lägga pusslet och kombinera Martins expertis om borgar med Kays djupa kunskap om artilleri, säger marinarkeologen Brendan Foley.

Brendan Foley gjorde studien i nära samarbete med kollegan Martin Hansson, arkeolog vid Lunds universitet, och Kay Douglas Smith, expert på medeltida artilleri.

Gribshunden, den dansk-norska kungen Hans flaggskepp, sjönk under oklara omständigheter utanför Ronnebys kust 1495. Vraket är internationellt betydelsefullt som världens bäst bevarade skepp från upptäcktsresornas tid – en modell för Christopher Columbus och Vasco da Gamas fartyg.

Havsgående skepp som Gribshunden, med dess artilleri, var avgörande för de europeiska upptäcktsresorna efter 1492. Resorna till Amerika och in i Indiska oceanen via Godahoppsudden ledde till en europeisk kolonisering runt om i världen. Gribshunden är en sällsynt arkeologisk källa – det mest kompletta exemplaret av ett senmedeltida kravellbyggt krigsfartyg som hittills har upptäckts.

Fartyget bar 50 eller fler finkalibriga kanoner som avfyrade blykulor med en järnkärna. De var avsedda för användning mot människor på nära håll, en taktik utformad för att skada eller döda en fientlig besättning på ett annat skepp. Efter beskjutning med kanoner följde en stormning för att erövra fiendens fartyg.

Under ledning av professor Nicolo Dell’Unto från Lunds universitet har teamet kunnat återskapa kanonerna genom att ta fram 3D-modeller av artefakterna.

Gribshunden byggdes nära Rotterdam mellan 1483 och 1484. Kung Hans av Danmark och Norge tog fartyget i besittning våren 1486. Kostnaden för att bygga och utrusta den här typen av fartyg var så hög att Gribshunden troligen slukade hela 8 procent av den danska statsbudgeten 1485.

Kung Hans använde sitt flaggskepp på ett sätt som skiljde sig från andra monarker. Han seglade ofta personligen med fartyget, inte för att utforska, utan för att befästa sin kontroll över riket. Skeppet fungerade som en flytande borg och möjliggjorde kungliga resor till Sverige, Gotland och särskilt Norge – samt runt hela det danska riket.

Fartyget fyllde flera funktioner: ekonomiska, diplomatiska, sociala, kulturella och administrativa. Dessutom var det genom sina militära möjligheter, materialiserat av alla kanoner och andra vapen ombord, ett underförstått hot om att våldsutövning kunde tillgripas för att genomdriva kungens vilja.

Gribshunden tjänade kronan i ett decennium innan det sjönk medan kungen var på väg från Köpenhamn till ett politiskt toppmöte i Sverige, där han förväntade sig att ena hela Norden i en ny Kalmarunion. Historiska dokument, inklusive ögonvittnesberättelser, berättar att medan Hans var iland i Ronneby, inträffade en explosion och en brand på fartyget medan det låg för ankar utanför staden.

Av de 22 pingisbollsstora kanonkulorna av bly från Gribshunden är flera tillplattade på en eller två sidor. Detta kan vara ett resultat av explosionen som sänkte fartyget. Kulor som förvarades i lastrummet nära krutet studsade troligen runt inuti fartyget när det exploderade.

Den nya studien publicerades i International Journal of Nautical Archaeology och författades av arkeologerna Brendan Foley och Martin Hansson, tillsammans med den engelska medeltida artilleriexperten Kay Douglas Smith. Projektet genomförs i samarbete med Blekinge Museum, Vikingeskibsmueet och Ronneby kommun.

Artilleriföremålen från Gribshunden finns på Blekinge Museums anläggning i Rosenholm, med utvalda föremål på tillfällig utställning i Kallvattenkuren i Ronneby och på Museet for Søfart i Helsingør, Danmark. Planer finns för att skapa ett särskilt Gribshunden-museum i Ronneby, där artilleriet och andra föremål från vraket slutligen kan få en permanent hemvist.

