Guldprisets historia: från myntfot till dagens rekordnoteringar

Den 28 januari 2026 nådde guldpriset drygt 5 500 dollar per troy ounce, en nivå som inte var tänkbar 1971 när priset låg på 35 dollar. Vägen dit sträcker sig över ett halvt sekel av finanskriser, centralbanksbeslut och geopolitiska omvälvningar som omformat metallens roll i världsekonomin.

I dag används guld inte längre som säkerhet för våra pengar, men metallen spelar fortfarande en avgörande roll i världsekonomin. För investerare och privatpersoner är guld ofta en säker hamn när osäkerheten kring aktiemarknaden växer.

Den skandinaviska myntfoten och guldets fasta värde

När Sverige införde den skandinaviska myntfoten under 1870-talet hade guld en helt annan roll än i dag. Den svenska kronan var direkt kopplad till metallen och varje sedel kunde i praktiken backas upp av guldreserver hos Riksbanken.

I dag styrs priset istället av den globala marknaden, där faktorer som inflation, räntor och politisk osäkerhet påverkar värdet från dag till dag. Den som vill följa hur priset rör sig i svenska kronor kan enkelt jämföra det på Guldpriskollen, där de internationella rörelserna uppdateras i realtid. Under slutet av 1800-talet var priset i princip låst genom lagstiftning.

I maj 1873 bildade Sverige och Danmark den Skandinaviska myntunionen, medan Norge anslöt sig 1875. Systemet byggde på att ett kilo rent guld motsvarade exakt 2 480 kronor, och att en svensk krona därmed hade ett fast värde på cirka 0,403 gram rent guld.

Under den här perioden fungerade guldet som grunden för det monetära systemet. Sedlarna representerade ett faktiskt värde och kunde lösas in mot fysiskt guld. Det skapade stabila växelkurser mellan medlemsländerna och gjorde handeln i Skandinavien mer förutsägbar.

Systemet började däremot falla samman när första världskriget bröt ut 1914. För att skydda Sveriges guldreserver stoppade Riksbanken möjligheten att växla sedlar mot guld, vilket i praktiken innebar slutet för guldmyntfoten.

Den Skandinaviska myntunionen upphävdes officiellt 1924.

Bretton Woods och dagen då guldet släpptes fritt

Efter andra världskriget skapades ett nytt internationellt valutasystem genom Bretton Woods-avtalet 1944. Den amerikanska dollarn blev världens ledande reservvaluta och knöts direkt till guld.

Priset fastställdes till 35 dollar per troy ounce, där ett troy ounce motsvarar 31,1 gram. Andra valutor kopplades sedan till dollarn, vilket gjorde att hela världsekonomin indirekt vilade på USA:s guldreserver.

Under flera decennier skapade systemet relativ stabilitet i världshandeln. Samtidigt växte problemen gradvis fram. USA tryckte allt mer pengar samtidigt som landets guldreserver inte ökade i samma takt, och många länder började därför tvivla på om dollarn verkligen kunde backas upp av guld.

Den 15 augusti 1971 förändrades allt när USA:s president Richard Nixon stoppade möjligheten att växla dollar mot guld, i en händelse som sedan dess kallas Nixon-chocken. Det markerade slutet för Bretton Woods-systemet och startskottet för den moderna guldmarknaden, där priserna rör sig fritt utifrån inflation, räntor och politiska risker.

Prischocken 1980 och guldets dramatiska ras

Under 1970-talet steg inflationen kraftigt i spåren av de båda oljekriserna 1973 och 1979. Osäkerheten ökade ytterligare när Sovjetunionen invaderade Afghanistan i december 1979, vilket skapade en massiv flykt till guld. Den 21 januari 1980 nådde guldpriset 850 dollar per troy ounce, en rekordnivå som stod sig i mer än 25 år.

Men rekordnoteringen fick ett abrupt slut. USA:s centralbankschef Paul Volcker höjde styrräntan till över 20 procent för att bekämpa inflationen, vilket gjorde räntebärande tillgångar betydligt mer attraktiva än guld. Under 1980-talet föll priset stadigt. Flera europeiska centralbanker sålde dessutom stora delar av sina guldreserver under 1990-talet, vilket pressade ned priset ytterligare.

I mitten av 1999 nådde guld botten på drygt 250 dollar per troy ounce, en nedgång på mer än 70 procent från 1980 års topp.

2000-talets kriser och vägen mot rekordnivåer

Vändningen kom när it-bubblan brast år 2000. Investerare sökte då ett tryggare alternativ och priset på guld började stiga för första gången på 20 år. Finanskrisen 2008 accelererade uppgången kraftigt när banksystemets stabilitet ifrågasattes och centralbankerna svarade med historiskt låga räntor och omfattande köpprogram.

Den europeiska skuldkrisen 2010–2012 drev upp priserna ytterligare. I september 2011 nådde guld ett nytt rekord på 1 920 dollar per troy ounce, drivet av oro över eurons framtid och USA:s höjda skuldtak. Därefter följde en längre nedgångsperiod fram till mitten av 2010-talet.

Pandemiåren 2020–2021 gav en ny prisimpuls. När världsekonomin bromsade in och centralbankerna pumpade in enorma mängder likviditet ökade efterfrågan på guld kraftigt. Under 2024 och 2025 accelererade prisuppgången ytterligare när handelskonflikter och internationell oro skapade en osäkerhet på marknaderna.

Guldpriset passerade 4 000 dollar per troy ounce för första gången i oktober 2025.

Vägen mot 2026 års all-time high

Den 28 januari 2026 noterades guldets högsta pris någonsin när spotpriset nådde drygt 5 500 dollar per troy ounce.

Centralbankers rekordstora guldköp och en ökad misstro mot traditionella valutor var de tyngsta faktorerna bakom uppgången.

Fortsatt internationell oro Ökad misstro mot traditionella valutor Centralbankers rekordstora guldköp Förväntningar på räntesänkningar Växande handelskonflikter mellan stormakter

Efter rekordnoteringen stabiliserades marknaden något och i maj 2026 ligger guldets internationella spotpris på runt 4 450 dollar per troy ounce, vilket fortfarande är historiskt högt jämfört med tidigare decennier.

Vad är det som egentligen styr guldpriset?

Guldets värde påverkas av flera ekonomiska faktorer samtidigt. Till skillnad från aktier ger guld ingen utdelning eller ränta och därför blir relationen till ränteläget särskilt viktig.

När centralbanker höjer räntorna blir räntebärande tillgångar mer attraktiva jämfört med guld. När räntorna istället sänks minskar avkastningen på kontanter och obligationer, vilket ofta driver investerare mot guld.

Inflation spelar också en central roll. Eftersom mängden guld i världen är begränsad fungerar metallen som ett skydd mot att fiatvalutor tappar köpkraft över tid.

Valutamarknaden påverkar dessutom priset kraftigt och eftersom guld handlas internationellt i amerikanska dollar får dollarns styrka stor betydelse för utvecklingen.

Centralbankernas guldfeber och ”de-dollarization”

Sedan 2022 har centralbanker världen över köpt guld i historiskt höga volymer. Riksbanken valde 2025 att hålla den strategiska guldandelen i valutareserven oförändrad, ett beslut som speglar metallens fortsatta roll som ekonomisk buffert. Länder som Kina, Indien och flera BRICS-nationer försöker minska sitt beroende av den amerikanska dollarn.

Utvecklingen brukar beskrivas som ”de-dollarization”. Genom att öka sina guldreserver vill länder stärka sin ekonomiska självständighet och minska risken att påverkas av amerikansk penningpolitik eller sanktioner.

Det har blivit den tyngsta strukturella faktorn bakom det stigande guldpriset under 2020-talet. World Gold Council publicerar kvartalsvis data över centralbankernas köp, en siffra som ger den tydligaste bilden av hur snabbt trenden fortskrider.