Hällristning återfunnen efter 200 år

En hällristning som varit ”försvunnen” i 200 år har återfunnits – tack vare en skiss från början av 1800-talet. Upptäckten gjordes mitt i en skogsväg i Litsleby i Tanum och är den största i hällristningsområdet på över 30 år.

Antikvarie Hans Lundenmark från Vitlycke museum har tillsammans med Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar under april arbetat med att identifiera hällristningar som finns omnämnda eller avbildade, men som ännu inte finns registrerade i fornminnesregistret. Hällristningen som nu har hittats, fanns avbildad i en skiss från början av 1800-talet. Fyndet består av minst ett tiotal skepp, sex djur, tre fotsulor samt skålgropar.

Vitlycke museum väntar nu på tillstånd från länsstyrelsen för att kunna studera, bildtolka och dokumentera hällristningen när den torkat upp. Detta kommer sannolikt att ske i maj. Det är under ett kort tidsfönster som hällristningen kommer att ligga ovan jord. Den kommer sedan att behöva täckas över för att skyddas, eftersom den ligger mitt i en skogsväg.

Upptäckten har möjliggjorts genom ett projekt som drivs av Vitlycke museum tillsammans med Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar och Länsstyrelsen Västra Götaland.

(2026-04-23)

Se även Sensationellt fynd av hällristningar i Tanum (2024-03-24)