Hallwylska museet ska 3D-skannas

Hallwylska museet ska avbildas digitalt med hjälp av laserskanning för att stärka brandskydd och beredskap. Vid årsskiftet 2027/2028 planerar museet att stänga för att 3D-skanna hela byggnaden. Museet kommer att hålla stängt för besökare i omkring 15 månader.

– Har vi gjort en full 3D-skanning så vet vi hur det ser ut om något skulle hända. Det är ett verktyg för att kunna förvalta huset på ett bättre sätt, men det kan också användas publikt, säger museichefen Daniel Wetterskog.

(2026-03-29)

