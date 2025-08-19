Hanna Hirsch Pauli – konsten att vara fri

Nationalmuseum

19 juni 2025 – 11 januari 2026

På Nationalmuseum visas den första monografiska utställningen med Hanna Hirsch Paulis samlade verk. Den ger en heltäckande bild av hennes långa konstnärsliv med en blandning av de mest kända konstverken och verk som aldrig har visats tidigare. I Hanna Hirsch Pauli – konsten att vara fri visas hennes konst för första gången i sin egen rätt.

Hanna Hirsch Pauli är en av de mest välkända och folkkära svenska konstnärerna som var verksamma vid sekelskiftet 1900. När hon slog igenom som konstnär på 1880-talet var det med ett måleri som ansågs vara radikalt och nyskapande både vad gäller val av motiv och stilistiskt utförande. Hon målade ikoniska verk såsom Konstnären Venny Soldan-Brofeldt och Frukostdags. Hon blev varken marginaliserad under sin livstid eller bortglömd efter sin död. Ändå är stora delar av hennes produktion okänd för en bredare publik och hennes fascinerande livshistoria har till stor del förblivit outforskad.

I utställningen visas över 130 verk tillkomna under ett långt och intensivt konstnärsliv som sträcker sig över sex decennier. Det går att följa Hanna Hirsch Paulis personliga och konstnärliga utveckling från uppväxten i en högborgerlig judisk familj och utbildningen på Konstakademien i Stockholm, till befriande studieår i Paris, äktenskap, barn och etableringen som porträttkonstnär i sekelskiftets Stockholm och avslutningsvis sena självporträtt gjorda på 1920- och 1930-talet där konstnären utforskar sin plats i livet under en omvälvande och hotfull tid.

Utställningen baseras på ny forskning och nya arkivfynd. Det är den mest omfattande presentationen av Hanna Hirsch Paulis verk någonsin och det är även den första monografiska utställningen. Målningar, teckningar och skisser kompletteras med ett urval av verk av hennes generationskamrater såsom maken Georg Pauli, Carl Larsson, Richard Bergh, Eva Bonnier, Ernst Josephson och Fanny Brate.

– Det är fantastiskt att vi på Nationalmuseum satsar på en omfattande och forskningsbaserad utställning om Hanna Hirsch Pauli. Många av målningarna är inlånade från Hirsch Paulis släktingar och andra privata samlingar och har aldrig eller ytterst sällan visats publikt. Verken har omhändertagits det senaste halvåret av Nationalmuseums konservatorer i en ansenlig restaureringskampanj som garanterar att ett viktigt kulturarv bevaras för lång tid framöver, säger utställningens kurator Carina Rech.

Grunden till utställningen är ett flerårigt forskningsprojekt med utgångspunkt i ett sensationellt arkivfynd, nämligen konstnärens omfattade korrespondens, fotoalbum och arbetsmaterial i form av skissböcker och teckningar. Genom det unika arkivmaterialet som aldrig har varit tillgängligt för forskningen går det att komma Hanna Hirsch Pauli närmare som person och konstnär än vad som tidigare varit möjligt. Hon berättar om sina verk, sin arbetsprocess och sin konstsyn. Hon talar om livets stora frågor, om kärlek, vänskap och kvinnans roll i samhället. Hon reflekterar över den judiska identiteten, om antisemitismen, nazismen och den politiska och samhälleliga utvecklingen.

Genom det rika källmaterialet framstår Hanna Hirsch Pauli som en karismatisk och viljestark person och egensinnig konstnär som följde sin egen väg. I utställningen tecknas ett intimt porträtt av en av Sveriges mest betydande konstnärer som aldrig befann sig i marginalen, utan mitt i centrum av det svenska kulturlivet.

Utställningen kompletteras av en rikt illustrerad och forskningsbaserad katalog som ger en representativ överblick av Hanna Hirsch Paulis konstnärliga produktion.