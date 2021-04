Hasardspelens historia

Hasardspelen har en lång historia. Man har hittat tärningar från Ur från 2 500 f.Kr och från folkvandringstiden cirka 400 e.Kr. Under antiken använde man så kallade astragaler som tärningar. Mot slutet av 1300-talet började man spela med spelkort. De flesta hasardspelen spelas idag på casinon, både landbaserade och nätbaserade. Spelen kommer mestadels från Europa och Kina. Här skriver vi mer om hasardspelen i Sverige, våra grannländer och övriga länder.

Hasardspel i olika länder

Människor spelar hasardspel i de flesta länder i världen. Det finns ett antal undantag, vilket är länder där religionen förbjuder spel för pengar. På vissa ställen spelas det dock mer än andra. Det finns till exempel vissa städer som framförallt är kända för sina casinon. Ett exempel är Macao i Kina. Där finns bland annat världens största casino. Andra exempel är Las Vegas och Monte Carlo.

Sverige

I Sverige finns det för tillfället tre riktiga casinon. Det har funnits fyra som mest, men ett har stängts ner. Alla heter Casino Cosmopol och drivs av statsägda Svenska Spel. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Norge

Norska casinon eller norske casino, som det heter på norska, finns endast på internet. Det är nämligen förbjudet med landbaserade casinon, så det finns inte ett enda av i Norge.

Danmark

Danmark är den nordiska höjdpunkten för den som gillar landbaserade casinon. Här finns inte mindre än sex stycken. De är Casino Copenhagen i Köpenhamn, Casino Aalborg i Ålborg, Royal Scandinavian Casino i Århus, Casino Munkdbjerg Vejle i Vejle, Casino Odense i Odense och Casino Marienlyst i Helsingör.

I alla de nordiska länderna minskar besöken på riktiga casinon. Det är istället fler som spelar på nätet. Detta gäller dock inte bara för casinon, utan för många olika ställen. Här kan du till exempel läsa att det även gäller muséer. Corona-pandemin har givetvis varit en orsak till detta. Även när det kommer att gå att besöka dessa ställen igen på riktigt kommer nog många att fortsätta digitalt. Det är helt enkelt många gånger mycket bekvämare.

Olika sorters hasardspel

Det finns olika sorters hasardspel. Det är till exempel kortspel, tärningsspel, bingo och lotterier. Det som kännetecknar alla är att resultatet beror på slumpen och inte på skicklighet. I en del av spelen kan skicklighet hjälpa till, men det är ändå alltid också ett stort mått av tur som avgör. De flesta hasardspelen spelas idag på casinon. Här skriver vi mer om de vanligaste av de här spelen.

Roulette

Roulette består av ett hjul med numrerade fack. I hjulet snurras en kula. Spelarna ska försöka gissa var kulan kommer att stanna. Spelet har fått sitt namn från franskan, där roulette betyder litet hjul. Hjulet i roulette är en sorts kombination av engelska Roly-Poly och Ace of Hearts samt italienska Hoca och Biribi. Det är antagligen en fransk matematiker vid namn Blaise Pascal som uppfann spelet redan på 1600-talet. Det var dock först under 1800-talet som Francois och Louis Blanc utvecklade den sortens roulette som spelas idag. Spelet förbjöds dock i Frankrike, så de lanserade det i Bad Homburg, Tyskland, och Monte Carlo, Monaco. Idag finns det många varianter av roulette. Den största skillnaden är mellan europeisk och amerikansk roulette. I europeisk roulett innehåller hjulet numren 0-36. I amerikansk roulette finns förutom dessa nummer även ett fack med 00. Detta ändrar givetvis sannolikheterna och öppnar också upp för fler satsningsmöjligheter. På de flesta casinona erbjuds båda dessa versioner, förutom andra versioner som fransk och engelsk roulette.

Blackjack

Blackjack är ett spel mellan spelaren och givaren. De får två spelkort var och målet är att komma närmast 21 med korten. Det gäller att välja om man vill ha fler kort eller är nöjd med dem man har. Det är dock viktigt att se upp att inte få för mycket. Den som får mer än 21 förlorar nämligen direkt. Blackjackspelet kommer från ett liknande spel vid namn Tjugoett. Det här spelet har funnits länge. Första gången det omnämns är under 1600-talet i en bok av den spanska författaren Miguel de Cervantes. I Frankrike och Storbritannien omnämns spelet under 1700-talet. De första reglerna tros dock ha kommit först i 1800-talets England. Runt årsskiftet 1899 verkar namnet blackjack ha kommit första gången, denna gång i USA. Det sägs att namnet kommer från amerikanska spelhus som gav en bonusvinst till de spelare som fick spader ess och en svart knekt (black jack på engelska).

Poker

Poker är också ett kortspel, men det spelas med motståndare. Här ger skicklighet stora fördelar, men det är ändå turen som avgör vilka kort som delas ut. Målet i spelet är att få den bästa kortkombinationen. Rangordningen följer en internationell standard. Den bästa handen är en Royal Straight Flush, det vill säga 10, knekt, dam, kung och ess i en och samma färg. Därefter rankas bland annat stege, kåk, triss, par med mera. Poker utvecklades någon gång under 1800-talets början i USA. 1937 skrev R.F. Foster att pokerspelet helt säkert är det iranska spelet As-Nas. Detta har dock ifrågasatts under årens lopp. Något som är säkert är i alla fall att poker är ett mycket känt och omtyckt spel runtom i världen. Det blev framförallt känt under 1970-talet tack vare World Series of Poker. Därefter började turneringar att anordnas allt mer.

Spelautomater

Sist, men inte minst, erbjuds spelautomater på casinon. Dessa bygger inte på skicklighet överhuvudtaget, utan drivs bara av slumpen. Det enda spelaren behöver göra är att välja en insats och trycka igång spelet. För att vinna behövs vissa utvalda symboler. 1891 utvecklade Sittman och Pitt en spelautomat som anses vara enarmade banditspelens ursprung. Här bestod symbolerna av spelkort och målet var att få en pokerhand på de fem hjulen. 1963 kom den första elektromekaniska spelautomaten. Den kallades för Money Honey och kom från Bally. 1976 skapade Fortune Coin Co en spelautomat där skärmen var en tv. Detta var den första videospelsautomaten. Sedan dess har utvecklingen gått fort med spelautomater på nätet. Idag kallas spelautomaterna oftast för slots och de är de mest populära spelen på online casinon. Ett svenskt företag, Netent, är bland de världsledande inom utvecklingen av slots. De ligger bakom många olika klassiska slots, videoslots och jackpottslots.

Framtiden för hasardspel

Allt pekar på att hasardspelen kommer att fortsätta att fascinera människor även i framtiden. Tyvärr finns det en viss risk för spelberoende, men detta försöker man komma åt via diverse begränsningar och avstängningar.