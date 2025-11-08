Hatt Couture – kungligt hattmode

Livrustkammaren

24 oktober 2025 – hösten 2026

Hatten var självklar att bära i mitten av 1900-talet – en tid som kan beskrivas som hattens guldålder. Färgsprakande pillerburkar, tjusiga turbaner och blommande kreationer gav looken det lilla extra.

I Hatt Couture – kungligt hattmode i Livrustkammaren visas kungliga hattar från museets samlingar för första gången i en egen utställning. Huvudbonaderna har tillhört drottning Louise samt prinsessorna Sibylla och Margaretha, och har använts i enlighet med den kungliga klädkoden vid både festliga och mer vardagliga sammanhang.

Några eleganta herrhattar finns också representerade från Livrustkammarens samlingar, som till exempel arvprins Gustaf Adolfs höga derbyhatt och en borsalinohatt som burits av den alltid välklädde kung Gustaf V.

Livrustkammaren har fått möjligheten att exklusivt visa ett urval av kungliga hattar och hårprydnader som burits av och fortfarande ägs av prinsessan Christina och prinsessan Sofia. Här syns en symfoni av ikoniska moderiktiga hattar och coiffer från kungliga ceremonier där de båda prinsessorna genom stil och personlighet mer än en gång ”stulit showen”. I en nyproducerad film berättar prinsessorna mer om de uppmärksammade kreationerna.

I utställningen möter vi även några av konstnärerna bakom hattarna – modisterna. Lär känna stora profiler som Rune Holmgren och Gaby Röstberg; ”hattkonstnärer” med stor yrkesskicklighet och känsla för färg och form som verkade vid 1900-talets mitt.

Besökarna kommer att känna igen kungligheterna både från 1900-talets press- och veckotidningsbilder och från dagens foton tagna vid kungliga dop eller andra tillfällen där flera av de nutida hattarna burits. I utställningen finns också en prova-på station och en chans att lära sig hatt-lingo.