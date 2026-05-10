Heraldiska konstverk

Hur skapas egentligen ett heraldiskt konstverk? I Riksarkivets bok The Art of Heraldry. Approach to a Heraldic Work of Art får läsaren en introduktion till de konstnärliga principer som ligger bakom heraldiken.

Linje, yta, kontrast och rytm är några av de element som heraldiska konstnärer arbetar med. Boken visar hur dessa grundläggande verktyg används för att förstärka uttryck och estetik i heraldiska verk.

Riksarkivet ansvarar för en av Sveriges historiska skatter – den offentliga heraldiken med rötter i medeltiden. Heraldik är inte bara en historisk hjälpvetenskap, utan också en konstform som skapas med samma tekniker och förhållningssätt som annan konst. Heraldikens huvudmotiv, vapnet, ger konstformen dess särprägel, på samma sätt som människan präglar porträttkonsten eller naturen landskapsmåleriet.

Riksarkivet välkomnar att externa aktörer bidrar till utformningen av offentlig heraldik. En mångfald av stilar och idéer bidrar till att myndigheters symboler blir mer unika. Samtidigt är det viktigt att både heraldiska regler följs och att den konstnärliga kvaliteten är hög.

Boken The Art of Heraldry fungerar som en tillgänglig introduktion och vill inspirera till vidare kunskap inom både heraldik och konst. Riksarkivets förhoppning är att den ska bidra till att statens visuella identitet utvecklas med hög kvalitet och fortsätter att vara en levande konstform.

Davor Zovko, filosofie licentiat, heraldisk konstnär med mångårig erfarenhet och statsheraldiker vid Riksarkivet.

The Art of Heraldry. Approach to a Heraldic Work of Art

Riksarkivet

Utkom 2026